Zájemců o TikTok prý přibývá, má být mezi nimi Microsoft, Oracle i MrBeast

Před více než týdnem začal platit zákon, který po TikToku vyžadoval americké spoluvlastnictví. To sociální síť nesplnila a sama zrušila své služby. Patrně čekala, že nevole 170 milionů Američanů vytvoří dostatečně silný tlak na vládu, aby zákon zrušila, nicméně to se moc nepovedlo. Lidé začali přecházet na konkurenční sociální sítě, např. Rednote. Znovu zvolený americký prezident Donald Trump pak stejně TikToku dal 75 dní navíc k nalezení kupce, takže mohl pokračovat dál. A jak se zdá, zájemců by možná mohlo být hned několik.



Sám Trump zmínil, že TikTok je v jednání s Microsoftem, se kterým jednal už před několika roky . To tehdy nakonec nedopadlo a sám CEO Microsoftu jednání označil za nejdivnější věc, na které kdy pracoval. Nyní má být dle Trumpa Microsoft znovu ve hře, firma nicméně nic nekomentovala. Dalším zájemcem má být Oracle, což máme opět někoho staronového. Právě Oracle převzal otěže ve vyjednávání po Microsoftu, když to minule nevyšlo. Oracle měl s TikTokem jednat minulý pátek a další jednání mají proběhnout v tomto týdnu.

Ale ani tady to nekončí. Mezi dalšími zmiňovanými jmény je miliardář Frank McCourt a kanadský byznysmen Kevin O'Leary. V neposlední řadě se zmiňuje i youtuber Jimmy Donaldson. Toho ale známe spíše pod uměleckým jménem MrBeast. Jednou z možností, které Trump nastínil, je 50% zastoupení americké vlády ve výsledném joint venture.