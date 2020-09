TikTok odmítl Microsoft, partnerem by se měl stát Oracle

Čínské společnosti to mají v USA hodně těžké, což platí zejména od té doby, kdy je v čele prezident Donald Trump. Jednou z takových společností je ByteDance, pod kterou spadá populární sociální síť TikTok. Té už dlouho nezbývá, aby byla v USA zakázána kvůli nařčení ze zasílání dat o uživatelích čínské vládě. Před tímto varuje nejen americký prezident, ale aplikace je v hledáčku i mnoha jiných zemí a už několikrát se našly různé prohřešky nejen ohledně soukromí uživatelů. Poměrně dlouhou dobu to vypadalo, že americké operace sociální sítě převezme Microsoft (případně ve spolupráci s Walmartem), ale nabídka společnosti byla v neděli odmítnuta a Microsoft se tak k TikToku nedostane.



Naopak ByteDance se má dát dohromady se společností Oracle, která by měla (pokud půjde vše dobře) převzít správu dat amerických uživatelů, nicméně neměla by se dostat ke klíčovým algoritmům sociální sítě. Hovoří se také o tom, že by společnost ByteDance měla nejlépe přestěhovat své sídlo z Číny do USA, aby nebyla povinna zasílat data uživatelů čínské vládě. Oracle by mohl mít větší šance prosadit obchod u prezidenta Trumpa, neboť ředitel společnosti, Larry Ellison, je jeho velkým podporovatelem. Uvidíme, termín na nalezení partnera měl vypršet už zítra, nakonec bude 12. listopadu.



