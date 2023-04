Základní desky s AMD A620 mohou být omezeny na CPU s max. 65W TDP

AMD A620 a omezení podpory procesorů. Chipset AMD A620 totiž ve výchozím nastavení spolupracuje s procesory s TDP do 65 W a vyšší TDP mohou být podporována, pokud to dovolí výrobce desky. Nedávno jsme vás informovali o uvedení nového levného chipsetu prvních základních desek s ním . Jde o low-endové řešení, a tak nepřekvapí nějaká ta omezení. Např. přichází o podporu pro PCIe 5.0 pro úložiště a maximem je PCIe 4.0. Počet použitelných linek proti B650 klesl ze 36 na 32, chybí zde také podpora přetaktování procesorů, nicméně zvládá přetaktování pamětí, takže lze využívat profily XMP a EXPO. Ostatně mnoho základních desek končí s podporou až na DDR5-6400. Chybí ale např. porty USB s datovými přenosy 20 Gbps a maximem jsou dva 10Gbps porty. To, o čem ale budeme mluvit dnes, je. Chipset AMD A620 totiž ve výchozím nastavení spolupracuje s procesory s TDP do 65 W a vyšší TDP mohou být podporována, pokud to dovolí výrobce desky.

To znamená, že u něj lze použít procesory Ryzen 7x00 bez přídomků, některé desky ale mohou mít problém pracovat s procesory 7x00X nebo 7x00X3D na jejich stanovené TDP. Ono je to i pochopitelné, jde o low-endové desky a tam se nepředpokládá, že zde někdo bude "cpát" výkonné Xkové procesory, ale sáhne spíše po co nejlevnějších variantách.



Pokud ale výrobce chce, může pochopitelně limity navýšit, což lze podle některých obchodů spatřit např. na základní desce ASRock A620M-HDV/M.2+. Plusová verze dle nich zvládne procesory se 120W TDP (tedy všechny modely 7x00X3D včetně 16jádrového 7950X3D), nicméně podle těchto údajů nezvládne 12jádrový model 7900X a 16jádrový 79050X na jejich 170W TDP. Základní verze desky (bez znaménka "+") je ale omezena na 65W procesory. Na druhou stranu samotné stránky ASRocku o takovém omezení nic neříkají, takže může jít jen o Copy&Paste chybu z předchozích řad, kde taková omezení byla zmíněna (např. u A320M-HDV , kde to bylo zmíněno ve specifikacích, ale v dokumentu k podpoře CPU byly i 105W modely).

Podle prezentace AMD je A620 mířen na 65W procesory a říká, že modely s vyšším TDP mohou nabootovat, pokud to bude podporovat BIOS a desky budou mít dostatečně napájení VRM, které by dle AMD mohlo v případě nedostatečnosti omezit vícevláknový výkon. Pokud tedy budete kupovat základní desky s chipsetem AMD A620, pamatujte na tuto záležitost a uvažujete-li v budoucnu o upgradu za něco výkonnějšího (resp. připouštíte-li možnost takového upgradu), dejte si na podporu CPU raději pozor.