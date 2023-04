Chipset AMD A620 je tady, výrobci představují první základní desky

Platformase pomalu rozšiřuje i do nižších cenových tříd. AMD v lednu představilo levnější Ryzeny 7000 bez přídomku X s 65W TDP, nicméně i ten nejlevnější 6jádrový Ryzen 5 7600 stojí lehce přes 6 tisíc Kč. Padá cena DDR5 pamětí a kapacitu 16 GB dnes seženete už od cca 1300 Kč. U základních desek se ale zatím začínalo na chipsetu B650, se kterým jsou nejlevnější desky okolo 4000 Kč. To by se nyní mělo změnit, protože přichází levnější, se kterým by se desky snad měly přiblížit k rozsahu mezi 2-2,5 tisíc Kč. Výrobci základních desek už i oznamují první modely.