Zákony ve Spojených arabských emirátech bude narvhovat a revidovat AI

Umělá inteligence se dnes dostává skoro všude a další úlohou, kterou by mohla převzít, bude ta legislativní. Myslí si to alespoň ve Spojených arabských emirátech. Jejich nový legislativní systém je založen na pomoci algoritmů AI, což by mělo celý proces zefektivnit, tedy urychlit i zpřesnit. Předpokládá se, že by se celý legislativní proces měl urychlit až o 70 %, současně by mělo být možné pracovat na více zákonech najednou, tedy by mohla vytvářet návrhy mnohem rychleji než lidé.



AI by měla být používána zejména k dodatkům stávajících zákonů, tedy ne sice přímo k vymýšlení zbrusu nových zákonů od základu, ale k úpravám existujících, což v zásadě vede k nové legislativě rozšiřující tu starou. Díky tomu by mohly odpadnout náklady placené právním firmám za průzkumy týkající se stávající legislativy. Někteří se ale bojí toho, že kvůli halucinacím může AI vymýšlet nesmysly a že nemusí správně odhadovat důsledky navržených změn. Logika, se kterou pracuje AI, ne vždy odpovídá tomu, jak vidí věci člověk, což někdy může být dobře, ale jindy naopak špatně. Některé věci totiž mohou vypadat logicky z pohledu stroje, ale nikoli z pohledu lidské společnosti. Rozhodnutí o přijetí zákonů a jejich dodatků by měl nadále člověk, umělá inteligence zde bude s člověkem spolupracovat, ne ho plně nahrazovat.

AI by mohla mít ale i další úlohu, a to nejen ony návrhy úprav zákonů, ale také procházení stávajících zákonů a vůbec rozpoznávání těch, které by měly být aktualizovány (a pak navrhne onu aktualizaci).