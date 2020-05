Žaloba na Nvidii kvůli kryptoměnám pokračuje, prý zatajila 1,13 mld. USD

Na konci roku 2018 byla na společnost Nvidia podána žaloba , která se týkala zavádějících finančních zpráv ohledně tehdy populární těžby kryptoměn. Konkrétně šlo o to, že společnost měla značně podhodnotit význam prodejů GPU těžařům kryptoměn, čímž měla akcionáře uvést v omyl a ubezpečit, že se po uklidnění mánie nic výrazného nestane. Jenže uvedená čísla nebyla dle žaloby správná a těžaři znamenali pro příjmy společnosti značně větší část, než Nvidia prohlašovala ve svých správách o hospodaření. A právě kvůli tomuto je už nějakou dobu u soudu. Nyní byla podána další upřesňující stížnost, která dokládá i rozsah manipulace s čísly.

Jde v podstatě o to, že Nvidia tvrdila, že prodeje těžařům bude uvádět pod kolonkou OEM segment a nikoli v kolonce Gaming. Dramatické nárůsty příjmů v druhé kategorii ale dávaly tušit, že zde budou započítáni i těžaři, ačkoli společnost tvrdila opak. Od únoru 2017 do července 2018 měla Nvidia dle některých analýz vydělat 1,95 mld. USD z prodeje karet těžařům, ale OEM segment reportoval pouhých 602 mil. USD. Podle tohoto měla Nvidia zatajit minimálně 1,35 mld. USD (téměř 70 %), o které se měli postarat těžaři a nikoli hráči, kvůli čemuž uvedla akcionáře v omyl. Takto by bylo jasné, o jak velkou bublinu vlastně jde. Sama žaloba pracuje s údajem 1,728 mld. USD, což i tak znamená, že 1,126 mld. USD bylo uvedeno ve špatné kolonce a budilo zdání, že kryptoměnová mánie není ani zdaleka tak významná, jak ve skutečnosti byla.

