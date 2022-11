Zbytky čínské rakety Dlouhý pochod 5B se opět nekontrolovaně zřitily na Zem

Čína je velmocí, která má také svůj vlastní vesmírný program a jeho součástí je vesmírná stanice Tchien-kung. Před pár dny k ní byl dopraven další kus stanice, modul Meng-tchien. Už tradičně byl vynesen pomocí vesmírné rakety Dlouhý pochod 5B, která má především ve světle úspěchů SpaceX jednu nepříjemnou vlastnost, nekontrolované sestupy zbytků rakety zpět k zemi. Jde už o čtvrtý nekontrolovaný sestup a vždy je jen otázkou, kam vlastně zbytky spadnou.



V květnu 2020 tak např. zbytky spadly na Pobřeží slonoviny, v květnu 2021 už zbytky dopadly do Indického oceánu a v červenci 2022 pak mezi Indonésii, Malajsii a Filipíny. Tentokrát to vedlo k tomu, že Španělsko pro jistotu uzavřelo část svého vzdušného prostoru na 40 minut, což ale vedlo ke zpoždění zhruba 300 letů. Nakonec zbytky z cca 20tunové rakety dopadly do moře, konkrétně do Tichého oceánu zhruba 1000 km jihovýchodně od Mexika.

O to více zesilují hlasy, že by měla vzniknout nějaká mezinárodně platná pravidla o tom, jak by se rakety měly v budoucnu dostávat zpět na zem, nepůjde-li o kontrolované návraty jako u SpaceX (především jde o velikost částí padajících k zemi, které by za normálních podmínek měly shořet v atmosféře). Připomeňme, že Dlouhý pochod 5B má vylétnout znovu v příštím roce a vynést vesmírný teleskop Xuntian. Podle expertů je šance, že někoho zasáhnou zbytky rakety 6 k 10 bilionům.