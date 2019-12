Zmatené značení Microsoftu: nová konzole se nazývá prostě jen Xbox

Microsoft ovšem tuto skutečnost při své prezentaci v Los Angeles na 2019 Game Awards neprozradil, a tak si veřejnost myslela, že Series X patří do modelového označení nové konzole. Proč tam ale vůbec je a co má znamenat? Server Business Insider se zvláště na to přeptal zástupců Microsoftu a ti uvedli, že Series X je tu jen jako upozornění na možný pozdější nástup dalších verzí konzole někdy v budoucnu.