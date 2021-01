Známe takty nových Ryzenů 7 5800 a 9 5900 s 65W TDP

Nabídka nových Ryzenů řady 5000 se rozroste o další dva modely. Budou jimi Ryzeny 7 5800 a 9 5900, o kterých jsme mluvili už před měsícem . Měly by vycházet z modelů 5800X, resp. 5900X, nicméně mají mít sníženou TDP ze 105 W na příznivějších 65 W. Dalo se ale očekávat, že to nebude zadarmo a že si to vyžádá nějaké ústupky ve frekvenci.tak bude i nadále 8jádrovým procesorem s podporou 16 vláken a 32 MB L3 cache, jeho základní takt ale bude snížen ze 3,8 GHz na 3,4 GHz. Boost frekvence se posune jen minimálně, a to ze 4,7 GHz na 4,6 GHz.