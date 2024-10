Známý leaker popírá zvěsti o výrazném zdražení GeForce RTX 5090, 2500 USD je prý nesmysl

Že Nvidia nemá problém si za své grafické karty říci nemalé částky, je dobře známo. Prodejní úspěchy ale dlouhodobě ukazují, že to zákazníkům (až na výjimky) zas až tak moc nevadí. Nedávno se ale objevily zprávy, že by mělo dojít ke zdražení obou high-endových karet RTX 5080 a RTX 5090 vůči jejich předchůdcům. Víme, že v případě RTX 5090 to za až tak nevadí, to je extra třída sama pro sebe, ale RTX 5080 je přece jen ve třídě, kde je cena stále ještě dost důležitým parametrem (a kde přestřelení ceny na začátku prodejů vedlo k neúspěchu). Tam se mluvilo o částkách mezi 1200 až 1500 USD místo nynějších 1000 USD.

I don't believe there will be a significant price increase for RTX 5090. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 10, 2024

V případě RTX 5090 předchozí úniky hovořily o zvýšení cen z doporučených 1600 na cca 2000-2500 USD. Známý leaker Kopite7kimi se ale nechal slyšet, že tyto informace jsou „fake“ a že nevěří v nějaké zásadní zvýšení cen GeForce RTX 5090. To ale neznamená, že k nějakému zvýšení nedojde, jen že nemá být významné. Zda to bude 100, 200 USD nebo nějaká jiná částka, to ale nevíme.

Dále se objevily informace o tom, že ceny jsou prozatím stále jen ve stádiu naprostého hádání, protože Nvidia dosud žádnému z partnerů neposkytla hodnotu doporučených koncových cen (MSRP). Takže na konkrétní hodnoty si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.