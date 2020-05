Známý overclocker vyhnal AMD Ryzen 3 3100 na frekvenci 5,92 GHz

S procesoremse na stránkách SHW zdaleka nesetkáváme poprvé. Je dosti zajímavým low-endovým procesorem se 4 jádry, podporou 8 vláken, výchozím taktem 3,6 GHz a Boostem na 3,9 GHz, to vše za zhruba 3000 Kč s DPH. Dále má ve výbavě 2 MB L2 cache (4×512 MB), 16 MB L3 cache (2×8 MB) a procesor se vyznačuje spotřebou TDP 65 W. Už se ho podařilo přetaktovat na 4,5 GHz na všech jádrech, to však ani zdaleka nemusí být konečná. Známý overclocker TSAIK si tento procesor vzal do parády, aplikoval chlazení pomocí tekutého dusíku a dosáhl ještě mnohem vyšších taktů.