Přetaktovaný Ryzen 3 3100 dosáhl na 4,5 GHz na všech jádrech

Procesory Ryzen 3 generace Matisse vypadají jako jasní adepti pro nové levné herní sestavy, či případně počítače, jejichž majiteli úplně nesejde na vícevláknovém výkonu, ale rád by moderní hardware za rozumnou cenu. A pokud bychom měli za 99 dolarů dostat 4C/8T procesor s vyhlídkou na dosažení taktů až 4,5 GHz na všech jádrech, vypadalo by to o to zajímavěji.

Výpis z Futuremark SystemInfo slibuje přesně to, i když pochopitelně vůbec neznáme pozadí toho všeho. Nevíme, zda daný procesor nebyl podchlazen a ani to, jak moc stabilní na frekvenci 4,5 GHz napříč jádry je. Víme ale, že dle AMD jsou na tom 7nm čiplety s maximálními takty velice podobně a osekané 4jádrové Ryzeny nelze automaticky brát jako "téměř zmetky", u nichž budeme rádi za to, že budou stabilní i na výchozích taktech.

Je také jasné, že v případě pouze 4jádrového Zen 2 si budeme moci s ohledem na napájecí napětí dovolit i se vzduchovým chlazením to, co by nám už u takového 8jádrového Core i9 nebo dvoučipletového Ryzenu 9 neprošlo.

První záznam se tak týká 4,5GHz Ryzen 3 3100 a pak tu máme ještě druhý záznam s taktem 4,4 GHz, a to na odlišné sestavě s MSI B450M Bazooka Plus. Tu lze sehnat za podobnou cenu jako ASUS TUF Gaming B450M-Pro a celkově nejde o drahé desky s cenou pod 3000 Kč.

Vedle toho se také dozvídáme o novém AGESA ComboAM4 1.0.0.5 , který už se pravděpodobně dostane do všech nových desek s B550 a přináší lepší kompatibilitu s paměťmi (rychlejší POST s čipy Micron DDR4-3200), opravy chyb (kompatibilita s ethernetovými PHY od Realteku) a vyšší stabilitu sběrnice PCIe. I majitelé starších desek se tak mohou těšit na nové verze BIOSů.

