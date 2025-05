Zrušený Intel Arc B770 prý nakonec asi bude, Celestial se softwarově testuje

Intel Arc B770, to je, zdá se, znovu ve hvězdách.

Zákulisní zprávy je potřeba vždy brát dost s rezervou. Někdy jen něco odhadují nebo si přímo jen vymýšlí, někdy přinesou informace pravdivé v dané době úniku, které se ale pak rozhodnutím výrobce nakonec nestanou, někdy se to i zhmotní. Jak tomu bude s grafickou kartou, to je, zdá se, znovu ve hvězdách. Koncem března jsme se dozvěděli, že Intel poslal tuto grafiku k ledu, nyní se však objevily úniky, které naznačují, že by se tato grafická karta přece jen mohla objevit. V recenzích oceňovaná karta Arc B580 by tak nemusela být tou nejvýkonnější v řadě.

Předpokládá se, že nová karta by mohla mít 32 Xe2 jader (B580 jich má 20), dále se mluví o 256bitovém rozhraní pamětí GDDR6 o kapacitě 16 GB. To by mohlo znamenat solidní grafickou kartu pro méně náročné hráče, předpokládám výkonem někde okolo či lehce nad úrovní GeForce RTX 4060 Ti (mezi RTX 5060 a RTX 5060 Ti). Jiné zdroje to míří nad RTX 4070 Ti Super, ale to se mi zdá být přehnané. Předpokládá se uvedení na Computexu 2025, který bude zahájen 20. května. Intel by v takto pozdějším uvedení mohl mít výhodu, neboť na B570 a B580 se už docela dobře odladily ovladače, takže B770 (nebo B780?) by mohla přijít bez výraznějších porodních bolestí a udělat ještě lepší recenzní dojem při svém uvedení. Pochopitelně jde stále jen o zvěsti a vzhledem k tomu, jak krátce je před údajným uvedením, jsme tu měli podezřele málo úniků.

Další kartou, o které se mluví, je speciální AI varianta Arc B580, která by měla zvýšený buffer z 12 GB VRAM až na 24 GB.

A aby těch zpráv ohledně GPU Intelu nebylo málo, tak se mluví o tom, že partneři Intelu už validují připravovaný Celestial v jeho desktopové variantě. Prozatím jde o softwarové testování grafické architektury v simulátorech, tedy dříve, než dostanou k dispozici fyzické čipy. Objevily se příspěvky od několika vývojářů, kteří měli pracovat např. na ovladačích pro Nova Lake i desktopových variantách Celestialu (v mobilní formě v podobě iGPU procesoru Panther Lake by se měl objevit už letos).