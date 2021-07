Ztracený HDD se 7500 BTC chce muž najít na skládce pomocí rentgenu a AI

7500 Bitcoinů (cca 5,5 miliardy Kč) by se asi nikomu nechtělo. Do této situace se dostal James Howells z Newportu, který je natěžil v roce 2009. Bohužel v roce 2013 vyhodil na skládku špatný disk, tedy právě ten, na něm byly klíče k vytěženým Bitcoinům. Už v roce 2014 chtěl Howells rozkopat skládku a disk najít za 10% provizi pro město Newport. Počátkem letošního roku už

autor: MichaelWuensch, public domain ( Pixabay

Nechce se vzdát a obavy o negativní vliv na životní prostředí rozkopáním skládky chce minimalizovat. Kontaktoval tak několik inženýrů, ochránců životního prostředí i experty na obnovu dat a spolu přišli s řešením, které by mělo pomoci. O finance se má postarat fond, který by měl zaplatit potřebné vybavení (skenovací zařízení vyjde na 500 tisíc liber, stroje pro výkop, prohledávání a úklid pak na dalších 100 tisíc).

Zhruba se ví, kde "kopat", takže jde o oblast o stranách 200 metrů a až 15 metrů hlubokou. Předpokládá se, že by mohlo jít o 300 až 400 tisíc tun odpadu, kterou bude potřeba prohledat. Systém by se měl skládat z posuvných pásů, rentgenového skeneru a systému umělé inteligence, která by měla být natrénovaná na to, aby dokázala rozpoznat předměty podobné harddisku. Ideálně právě harddisk Jamese Howellse. Otázkou pak je, zda se ho podaří po 8 letech na skládce zprovoznit. A ještě větší otázkou je, zda mu to město tentokrát dovolí.

