Muž nabízí městu 50 mil. GBP, když mu dovolí na skládce najít HDD se 7500 BTC

Není to zdaleka poprvé, co se někomu povedlo vyhodit starý počítač nebo jen pevný disk s vytěženými Bitcoiny (nebo jinou kryptoměnou). James Howells z Newportu je dalším takovým, kdo chce prohrabat skládku odpadů a najít tam vyhozený pevný disk, na němž bylo 7500 BTC. Ty natěžil v roce 2009, kdy byla jejich hodnota velmi nízká, ve srovnání s dneškem takřka nulová. Pak jsou ale informace o případu trochu nejasné. Jeden zdroj říká, že Howells polil notebook s diskem s Bitcoiny, ale disk si nechal v šuplíku, odkud ho v roce 2013 vyhodil, druhý zdroj pak tvrdí, že si přítelkyně stěžovala na hluk počítače, takže s těžbou přestal, ale disky si nechal. V roce 2013 pak měl jeden ze dvou identických disků vyhodit a byl to omylem právě ten, na němž byly klíče k vytěženým Bitcoinům. Ať tak či onak, před více než 7 lety se nesprávný disk ocitl na skládce.

autor: MichaelWuensch, public domain ( Pixabay

Už tehdy měly Bitcoiny hodnotu několika milionů britských liber. Radnici v Newportu Howells už od roku 2014 Howells několikrát nabídl 10 % z nalezených Bitcoinů, ale zatím bez úspěchu. Město mu nedovolilo rozkopat skládku a hledat. Podle města by vykopání odpadu, jeho skladování a další zpracování po hledání mohlo vyjít na miliony liber nemluvě o dopadech na životní prostředí. Vše souvisí i s tím, že není vůbec jisté, že Howells svůj disk najde (byť nalezení oddílu skládky, která se zavážela v inkriminovaném období, by neměl být problém). A i kdyby ho našel, po 7 letech na skládce je navíc otázkou, zda by se vůbec podařilo z něj získat nějaká užitečná data. Riziko neúspěchu tak město považuje za příliš vysoké.

Nyní už Howells nabízí 25 % z nalezených Bitcoinů, což by pro město při dnešních cenách znamenalo za 1875 Bitcoinů asi 51,5 mil. GBP. Pro město by to mohlo znamenat v přepočtu 1,52 mld. Kč, přičemž Howellsovi by nadále zůstalo 5625 BTC (asi 4,56 mld. Kč). Od toho by se sice musely odpočítat náklady, ale i tak by zbylo opravdu hodně peněz.



