2000W zdroj FSP a 450W kabel pro novou GeForce: ochutnávka věcí příštích

GeForce RTX 3090 Ti bude již vybavena novým konektorem 12VHPWR přídavného napájení, který je určen pro zásobení karet pomocí 150 až 600 W. Očekává se přitom, že TBP této karty bude právě 450 W, které dokáže dodat tato redukce:

Jde o očekávatelnou výbavu nových GeForce RTX 3090 Ti, pro které většina uživatelů nebude mít nejvhodnější výbavu v podobě moderního zdroje s konektorem 12VHPWR. Do toho tak v rámci této redukce budou svedeny tři klasické 8pinové PCIe, čili tu jde o 3x 150 W, a tedy výsledných 450 W. To by však bylo přímo na hraně údajného TBP dané karty, nicméně dalších 75 W jako obvykle poskytne slot PCIe x16.

Je třeba také uvést, že už AIB verze karty GeForce RTX 3090 běžně využívají tři konektory PCIe s osmi piny, nicméně pro tuto kartu s 350W TBP od NVIDIE (čili Founders Edition) si vystačíme i s dvoukonektorovou redukcí . Čili přetaktované verze karty RTX 3090 Ti od všemožných AIB výrobců zřejmě budou využívat rovnou už čtyři osmipinové PCIe, ale uvidíme.

Do toho nám přichází společnost FSP se svým zdrojem Cannon Pro 2000W, který je už přitom určen spíše pro příští generaci grafických karet NVIDIA i AMD. Jde tedy o dvoukilowattový zdroj, který sám o sobě bude mít i při vysoké účinnosti 87 % slušné tepelné ztráty, pokud jej vytížíme na 100 procent. Při poloviční zátěži bude mít už 90% účinnost, která při pětinové zátěži klesne opět na 87 %.

Zajímavé je, že pro dosažení plného výkonu 2000 W potřebujeme napájení 200 až 240 V, což nás nemusí trápit, ovšem pro vstup 100 až 115 V platí výkon 1200 W a pro 115 až 200 V pak 1500 W.

Cannon Pro 2000W je ale celkově moderní zdroj s DC-DC designem, aktivním PFC, japonskými elektrolytickými kondenzátory a obvyklými ochranami (OVP, OCP, UVP, SCP, OPP, OTP). Chlazení tohoto 200 mm hlubokého ATX zdroje zajistí 135mm ventilátor a jak můžeme sami vidět, jde o plně modulární zdroj vybavený celkem devíti 8pinovými PCIe konektory. Čili takové RTX 3090 Ti by měl zvládnout napájet i tři. Na kolik hi-end karet příští generace to ale vystačí? To se teprve ukáže.



