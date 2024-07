5G modem Applu by se mohl konečně objevit v iPhonu SE 4 a iPhonu 17 Slim

a vývoj, to je dlouhá sága nezdarů a odkladů. Takový záměr je tu už minimálně od roku 2020 , nicméně ještě loni to vypadalo docela bledě a s Qualcommem uzavřel smlouvu na dodávku 5G modemů po následující 3 roky , tedy do roku 2026. Známý leaker Ming-Chi Kuo se nicméně nechal slyšet, že Apple ve vývoji udělal pokroky a už od příštího roku začne postupný přechod na vlastní 5G modemy. Jako první telefon, který ho dostane, má být 4. generace levného telefonu, která se očekává na jaře příštího roku (nejspíš březen nebo duben 2025).

Druhým telefonem s vlastním 5G modemem Applu má být záhadný iPhone 17 Slim. Tento telefon se má představit standardně na přelomu léta a podzimu, tedy v první polovině září 2025. Z řady iPhonů 17 by mělo jít o jediný model, který dostane 5G modem Applu. Ostatní modely zůstanou u Qualcommu tak, jak byl původní plán. Dopadne-li vše dobře, dokončení přechodu na vlastní modemy s 5G by mohlo nastat v plánovaném roce 2026, tedy až u iPhonů 18.

Když se ale ještě vrátíme k záhadnosti iPhonu 17 Slim , tak tady není moc jasné, co to vlastně má být za telefon. Ten by totiž měl být větší variantou k iPhonu 17, ale nepůjde o běžný model Plus jako doposud (kde je hlavní odlišností větší displej a baterie). Zůstane sice slabší hardware (tedy procesor A19, 8GB RAM), získá větší 6,65" displej než základní varianta, takže dosud klasická "Plus" strategie, nicméně se proslýchá, že má jít o supertenoučkou stylovku. Od toho i změna názvu. Zvěsti jsou dokonce takové, že kvůli rozměrům tu bude jen jeden jediný zadní fotoaparát, ale cenově půjde dokonce o nejdražší model řady, tedy ještě dražší než mnohem výkonnější iPhone 17 Pro Max se třemi fotoaparáty. Tady je otázkou, zda Apple opravdu věří, že o funkčně ořezaný jedno-fotoaparátový telefon bude mezi zákazníky zájem i za velmi vysokou cenu jen proto, že bude tenký "jako žiletka".