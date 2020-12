Apple opustí i Qualcomm, potvrzuje vývoj vlastních 5G modemů

Apple se snaží zvýšit podíl vlastních komponent ve svých produktech. Díky menší závislosti na ostatních si může dovolit snížit výrobní náklady svých produktů a být více flexibilní podle vlastních potřeb. Ostatně je např. známo, že iPhony mají tolik součástek od Samsungu, že korejský gigant vydělá více z prodeje jednoho iPhonu než z prodeje vlastního telefonu. A jde vidět, že postupně se Apple snaží vyrábět se čím dál víc vlastních komponent. Asi nejvíce se mluví o odklonu od Intelu, který dosud dodával procesory pro počítače MacBook, iMac i Mac. Některé vlastní 5G modemy. Společnostse snaží zvýšit podíl vlastních komponent ve svých produktech. Díky menší závislosti na ostatních si může dovolit snížit výrobní náklady svých produktů a být více flexibilní podle vlastních potřeb. Ostatně je např. známo, že iPhony mají tolik součástek od Samsungu, že korejský gigant vydělá více z prodeje jednoho iPhonu než z prodeje vlastního telefonu. A jde vidět, že postupně se Apple snaží vyrábět se čím dál víc vlastních komponent. Asi nejvíce se mluví o odklonu od Intelu, který dosud dodával procesory pro počítače MacBook, iMac i Mac. Některé MacBooky Mac mini nyní dostaly vlastní procesor Apple M1 a brzy by se to mělo týkat celé nabídky. Už nějakou dobu od Samsungu přetahuje inženýry a spekuluje se, že si chce vyvíjet vlastní akumulátory . A nyní se potvrzuje, že hodlá vedle Intelu opustit i Qualcomm, se kterým je už roky na ostří nože . Chce si totiž vyrábět



To není nic překvapivého. Apple totiž před více než rokem koupil divizi 5G modemů od Intelu, ale ty tehdy zdaleka nebyly připravené pro reálné nasazení do telefonů. Po peripetiích s Qualcommem se Applu nakonec přeci jen povedlo dosáhnout dlouhodobé dohody o dodávkách 5G modemů pro iPhony. Jenže z té Apple asi není moc nadšený, protože 5G modem od Qualcommu je pěkně drahá legrace a vyjde téměř na čtvrtinu nákladů na součástky pro celý telefon

Jeden zvedoucích zaměstnanců Applu, Johny Srouji, totiž nedávno potvrdil, že Apple se skutečně letos pustil do vývoje 5G modemů, což bude další zásadní strategická změna z dlouhodobého hlediska. Nyní je jen otázkou, jak se vyváže z dlouhodobé dohody se společností Qualcomm, až bude připraven nasadit vlastní modemy. Levná záležitost to asi nebude. Otázkou také je, kdy toho dosáhne. iPhony 13 to jistě nebudou, iPhone 14 už by to možná mohl být a iPhone 15 je už hodně pravděpodobný.

