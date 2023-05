AI Google Bard se rozšiřuje do dalších zemí a přinese Adobe Firefly

Zatímco o systému ChatGPT se poslední dobou mluví skoro všude, konkurenční systémje poněkud v jeho stínu. Po svém uvedení se zviditelnil akorát faktickou chybou ve své vlastní reklamě , ale jinak o něm nebylo moc slyšet. To je ale dáno také tím, že dostupný byl jen v USA a Velké Británii, a to ještě jen lidem, kteří měli štěstí a dostali se z čekací listiny. Nyní se dostává do více než 180 zemí a teritorií (u nás ale stránka bard.google.com stále hlásí, že je Bard nedostupný), vedle angličtiny podporuje i japonštinu a korejštinu, nicméně brzy by měla přijít podpora dalších 40 jazyků. Bard také dostal nový jazykový model PaLM 2, který má vylepšit některé vlastnosti. Mělo by jít především o matematické schopnosti, schopnosti "uvažovat a zdůvodňovat", měl by být také lepší v programování.