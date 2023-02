Google Bard začal svou AI kariéru faktickou chybou ve vlastní reklamě

Systémy umělé inteligence zdaleka nejsou dokonalé a zatímco ChatGPT od OpenAI se těší všeobecnému zájmu, ačkoli občas udělá chyby, konkurenčníod Googlu si hned při svém uvedení udělal pěknou ostudu. Google totiž svůj systém prezentoval na odpovědích na otázku: "O kterých nových objevech z Webbova vesmírného teleskopu (JWST) bych mohl říci mému 9letému dítěti?" Google Bard prezentoval 3 odpovědi, přičemž ta poslední říkala, že JWST pořídil první snímek exoplanety, tedy planety mimo naší sluneční soustavu. Problémem je, že to není pravda. První exoplanetu totiž pořídil Very Large Telescope (VLT) od European Southern Observatory už před téměř dvěma desítkami let, v roce 2004. JWST sice pořídil svůj první snímek exoplanety, ale ne první snímek exoplanety absolutně.