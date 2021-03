Aktualizujte NASy od QNAPu, mohou být napadeny malwarem těžícím kryptoměny

Kryptoměny jsou v posledních měsících velké téma a bohužel se to týká i malwaru, který je těží na počítačích a jiných přístrojích lidí, kteří by je ani těžit nechtěli (cryptojacking). Už podruhé v krátké době se terčem útoku stávají NASy společnosti(o jednom jsme hovořili koncem ledna ). To ale neznamená, že by se kašlalo na jejich zabezpečení. Poslední útok totiž zneužívá zranitelností CVE-2020-2506 a CVE-2020-2507, které jsou opraveny už několik měsíců (od poloviny srpna 2020). Problémem ale je, že mnoho uživatelů své NASy neaktualizuje. To ukazuje i průzkum společnosti 360Netlab. Online skenem našla téměř 4,3 milionu NASů QNAP, z nichž přes 951 tisíc mělo zastaralý zranitelný systém (to je 22 %).