Akumulátory Geely Short Blade LFP slibují životnost 50 let a hustotu 192 Wh/kg

Společnost, která stojí např. i za automobilkou Volvo , představuje novou generaci svých lithiových akumulátorů Blade Battery, které byly prvně představeny v roce 2020 . Tyto baterie najdeme nejen ve vozech čínských automobilek, ale jsou i např. v některých vozech Tesla Standard Range. Jde totiž o akumulátory typu LFP, které mívají nižší energetickou hustotu, takže se hodí do vozů s kratším dojezdem. Jejich výhodou je obecně nižší cena, menší environmentální dopady (nemají např. kobalt) a vysoká životnost. Geely ale představuje novou generaci těchto lithiových akumulátorů nazvanoua jde o nemalý posun kupředu. Pořád jde o baterie typu LFP, jsou ale o něco kratší. Zatímco předchozí generace měla 960 mm dlouhé články, nová verze je jen 580 mm dlouhá.

Výrazným vylepšením je navýšená hustota. Ta je u LFP článků obvykle dost nízká a první generace Blade Battery měla na úrovni článků údajně jen 140 Wh/kg, což se postupným vývojem dostalo na 150 Wh/kg (i to je ale v rámci LFP poměrně málo, ty jsou obvykle okolo 160-170 Wh/kg). Už od dubna ale kolovaly zvěsti o tom, že by se nová generace mohla dostat ke 190 Wh/kg a výrobce nakonec udává hustotu 192 Wh/kg, což je výrazný, více než čtvrtinový nárůst. Sice to zdaleka nedosahuje hustot akumulátorům NCA nebo NMC, ale současně to znamená, že stejně těžké auto může mít nyní o více než čtvrtinu delší dojezd, případně být se stejným dojezdem o nějakých 70-100 kg lehčí, případně může jít o kombinaci obojího.

Akumulátory mají být také velmi bezpečné. Využita je nová hliníková folie, která při poškození článků zabraňuje zkratu, což bylo otestováno propíchnutím článků 8 kovovými hřebíky s průměrem 5 mm současně v různých místech, aniž by došlo k požáru, a to ani po hodině od propíchnutí. Baterie se nevznítila ani po prostřelení nábojem s průměrem 5,8 mm a délkou 42 mm. Otestováno bylo také ponoření do slané vody, extrémně nízké teploty, odírání spodní části (simulace jízdy po štěrkové cestě), přejetí vozem o hmotností 26 tun, kolize ze strany i zahřívání v ohni. Ani v jednom případě se nic nestalo.

Výrobce dále mluví o životnosti na 3500 nabíjecích cyklů, což by mělo znamenat přes 1 milion ujetých kilometrů bez výraznějšího poklesu dojezdu. Pokud by vůz jezdil 20 tisíc km ročně (což je průměr v USA, nicméně v EU jde spíše okolo 12,5 tisíc km ), vydržela by baterie na 50 let. Výrobce ale nezmínil, jak baterie stárne věkem, to může být neméně tak důležitým faktorem.

To ale ještě stále není vše. O LFP je známo, že z lithiových baterií patří k těm, které mají nejméně rády zimu. Výrobce je otestovat v teplotě -30 °C, kde původní generace spadla na 78,96 % původní kapacity. Nová generace si zachovala 90,54 %. V neposlední řadě podporuje také rychlejší nabíjení. Nabití z 10 na 80 % u starší generace zabralo v průměru 26 minut při 1,61 C, u nové bylo dosaženo 17 minut a 4 sekundy při 2,45 C. Nevíme, kdy se nové akumulátory dostanou do reálných vozů, jak je ale u čínských vozů zvykem, dá se očekávat řád jednotek měsíců.