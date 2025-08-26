Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
>
Akumulátory, EV

Akumulátory ve vzduchu: eVTOL od Archeru úspěšně absolvoval 88km elektrický let

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Akumulátory ve vzduchu: eVTOL od Archeru úspěšně absolvoval 88km elektrický let
Smělé plány mnoha společností snažící se o elektrickou leteckou dopravu se jen pomalu blíží k realitě. Dalším krůčkem je úspěšný 88km let eVTOLu Archer Midnight.
Elektrická doprava míří do všech typů, tedy nejen pozemní, ale i lodní a letecké. V případě té letecké se obvykle mluví o letounech typu eVTOL, což jsou elektrická letadla s vertikálním startem. Jedním z nich je Midnight od společnosti Archer, o které jsme v minulosti už několikrát mluvili. Provozovat by je chtěla např. společnost United Airlines (ta do firmy také investovala), přičemž o výrobu se má starat automobilový koncern Stellantis. Dopředu to jde ale jen pomalu, nicméně přece jen tu máme další krůček vpřed. Společnost Archer Aviation totiž oznámila, že s tímto letounem úspěšně absolvovala zatím svůj nejdelší let o délce 55 mil, což odpovídá 88 km. Zde připomeňme, že letoun má teoretický dolet 160 km a má být používán např. pro rychlou dopravu mezi letišti a příslušnými městy. United Airlines to chce použít např. mezi letištěm O’Hare International Airport (ORD) a Vertiportem Chicago což je asi 23km vzdálenost.
 
Tento testovací let se uskutečnil v Salinas v Kalifornii a sledoval ho CFO společnosti United Airlines, Mike Leskinen. Tento 88 km dlouhý let trval 31 minut a letoun při něm dosáhl rychlost přes 126 mph (203 km/h). V tomto případě se ale nevyužilo kolmého startu, nýbrž toho konvenčního, tedy s využitím ranveje. Není to ale zdaleka první test letounu. Střídají se zde 4 piloti, kteří provádí zkoušky nutné k získání certifikace od FAA, přičemž při těchto testech byly překonány i rychlosti 150 mph (241 km/h). Ještě připomeňme, že firma by už brzy chtěla rozběhnout dopravu pomocí těchto eVTOLů ve Spojených arabských emirátech.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

