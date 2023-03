United Airlines a Archer v Chicagu spustí dopravu pomocí eVTOL

Létající auta pro dopravu ve vzduchu i na silnici sice stále vypadají docela nereálně, nicméně eVTOL (elektrický letoun s kolmým startem) určená primárně pro let a ne pro jízdu po silnici se zdají být něčím, čeho bychom se už opravdu mohli dočkat v poměrně blízké době. Nedávno společnostoznámila, že automobilový koncern Stellantis pro ni bude vyrábět eVTOL Midnight od roku 2024 a nyní už také víme, kde se tento letoun bude provozovat. Stane se tak v Chicagu mezi letištěm O’Hare International Airport (ORD) a Vertiportem Chicago (umístěným v Illinois Medical District blízko Chicago Loop).

Leteckou linku bude provozovat, což znamená, že už tu máme za projektem dvě obří zavedené společnosti (United Airlines, Stellantis), které mu dávají podstatně větší kredibilitu a naději, že nepůjde jen o startup, který něco vymyslí, ale nikdy svůj cíl nedotáhne do konce (vzpomeňme např. na solární auta Lightyear a Sono Sion ). I to se stále ještě může stát, rozhodně však patří k těm, kde se zdá být pravděpodobnost úspěšného dotažení do cíle nejpravděpodobnější.