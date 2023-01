Automobilka Stellantis bude od roku 2024 pro Archer vyrábět eVTOL Midnight

Elektrické letouny s vertikálním vzletem (eVTOL), u nichž by mnozí byli rádi, kdyby tyto dopravní prostředky uměly jezdit i po silnici a byly tak "létajícími auty", se po menší odmlce opět vrací do hry. Většina firem zde upouští od myšlenky pozemní dopravy a naopak se z této kategorie stále více stává systém létajících elektrických taxi na vzdálenosti obvykle v řádech desítek nebo nižších stovek kilometrů. Jednou z takových firem je i Archer, který v roce 2021 uzavřel partnerství s automobilkou Stellantis. Ta jako jedna z největších automobilek je partnerem, který projektu dává podstatně větší váhu (u většiny podobných lze dost pochybovat, že se kdy dostanou z fáze prototypu). Firmy nyní prohloubily spolupráci a vypadá to, že elektrická taxi možná opravdu budou hudbou překvapivě blízké budoucnosti.



Podle posledního vývoje událostí by totiž Stellantis měl do Archeru investovat 150 mil. USD a už od druhé poloviny příštího roku 2024 vyrábět v Covingtonu (Covington Municipal Airport) v Georgii eVTOL Midnight. Tento letoun by měl mít nosnost přes 1000 liber (cca 450 kg) a vedle pilota může přepravit 4 pasažéry. Dolet by měl být okolo 100 mil (cca 160 km) a cílem je tichá a rychlá přeprava na vzdálenosti okolo 20 mil (32 km) tam a totéž zpět s 10minutovými přestávkami na nabíjení. Cílem je dosáhnout výrobní kapacity 650 letounů ročně.