Akumulátory z EV Nissan Leaf nachází druhý život v autonomních robotech

Nissan prodává vysloužilé akumulátory jako Jedním z velkých problémů elektromobility je spousta vysloužilých akumulátorů. Recyklační procesy jsou zatím nepříliš efektivní a drahé, a tak se věc řeší tím, že se po vyřazení z aut nadále používají tam, kde jejich snížená energetická hustota není tak kritická. Už od roku 2018 tak automobilkaprodává vysloužilé akumulátory jako úložiště do solárních systémů , ne až tak dávno přibylo použití v autonomních robotech. Konkrétně jde o tzv. AGV (Automated Guided Vehicles), které v továrnách automobilky autonomně rozváží díly pro montáž po předem definovaných trasách a pochopitelně mají detektory, aby se vzájemně nenabouraly. Ještě před několika roky se zde používaly olověné akumulátory, ty ale moc dlouho nevydržely a bylo nutné je měnit zhruba každý rok až dva.

Před 8 lety se do nich začaly montovat akumulátory z Leafů, tehdy šlo ale o nové články. Těch je ve 24kWh akumulátoru auta 48 a do každého AGV jdou tři (akumulátor z jednoho Leafu tak vystačí na 16 AGV). Od minulého roku se ale do AGV začaly montovat právě ony vysloužilé články, u kterých se počítá, že v robotech vydrží ještě dalších 7-8 let. Po cestě se pak na vyhrazených místech rychle dobíjí.

Jen v továrně Oppama na jih od Tokia je 700 takových AGV a po celém světě jich má Nissan zhruba 4000. Zde ale současně vidíme, že je to jen kapka v moři a veškerá AGV Nissanu poberou akumulátory z pouhých 250 Leafů za předpokladu, že by všechny články byly v natolik dobré kondici, že by byly dále použitelné. Máme zde i jednu všeobecnou výhodu. S tím, jak se nachází více uplatnění pro vysloužilé akumulátory z elektromobilů (ty tak není třeba hned recyklovat), současně roste i jejich výkupní cena. Pro majitele EV se tak výměna akumulátoru stává cenově o něco přijatelnější. Stále je to ale velmi drahá "legrace".

