AMD brzy začne s výrobou čipsetů B550 a A520

Otázka je, zda nám B550 a A520 oproti starším čipsetům vůbec budou mít co nabídnout, neboť vývoj v jejich oblasti už několik let stagnuje, jak ukázaly i stále přeznačované a stále stejné sady od Intelu. Právě sada X570 nabídla v podobě sběrnice PCIe 4.0 tu nejzajímavější novinku posledních let, nicméně její přínos je zatím diskutabilní, a to i kvůli omezenému výběru hardwaru, který novou sběrnici dokáže využít.

Je také otázka, zda A520 či alespoň B550 vůbec dokáže nabídnout třeba jen omezenou podporu PCIe 4.0. Ostatně už i řada desek s B450 by to umožnila v případě karty a SSD napojených přímo na procesor, ale AMD se rozhodlo tuto možnost v rámci BIOSů zakázat, neboť by ji samo nedokázalo zaručit a zákazníci, kteří se v nabídce tak moc neorientují, by měli pěkný zmatek v tom, od jaké desky mohou očekávat podporu PCIe 4.0 v rámci grafické karty, SSD, nebo obojího.

Právě to by ale nástup nových desek s čipsety A520 a B550 mohl změnit, ačkoliv ony samotné by PCIe 4.0 vůbec podporovat nemusely. Ostatně PCIe 4.0 je právě ten hlavní důvod, proč jsou desky s X570 oproti X470 či X370 tak drahé. Ovšem pokud nové slabší čipsety nenabídnou PCIe 4.0 v žádné formě, bude to jednak pochopitelné a pak ani o moc nepřijdeme.

Dle ChinaTimes bude nové čipsety pro AMD opět vyrábět ASMedia, a to od tohoto kvartálu. Hotové produkty by se měly dostat na trh snad ještě v této polovině roku, takže můžeme očekávat jejich uvedení nejspíše na Computexu, čili v domovské lokalitě drtivé většiny výrobců značkových základních desek.

Otázka je, jak pak AMD chce skloubit nástup nových desek s chystanými procesory Ryzen 4000, neboť ty na Computexu asi ještě představeny nebudou. Na druhou stranu, jednoznačně očekáváme kompatibilitu nových i starých desek s aktuálními i budoucími procesory od AMD, takže díky tomu ani není třeba oba typy produktů vypouštět na trh ve stejný čas. AMD tak bude moci na Computexu třeba jen potvrdit, že dané desky jsou určeny i pro Ryzen 4000 a bude vymalováno.

