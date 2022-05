AMD chystá pro Ryzeny Smart Access Storage: pro rychlejší čtení dat

Smart Access Storage zřejmě bude implementace API DirectStorage v podání firmy AMD, čili v takovém případě se k tomuto API bude mít stejně jako Smart Access Memory k funkci PCI Express Resizable BAR.

DirectStorage, které je součástí DirectX, dle Microsoftu umožní reálně snížit zátěž procesoru až o 40 procent, pokud se na Windows 11 využije pro čtení dat z vysokorychlostních SSD. Zatím ale nemůžeme říci, co bude Smart Access Storage vůbec představovat a jak bude vypadat implementace této funkce, jaké to bude s podporou aplikací či her, atd.

Dle údajů od serveru VideoCardz však má technologie či funkce Smart Access Storage začít svůj debut na herním notebooku Corsair Voyager, který má být příslušně označen logem AMD Advantage. To rovněž znamená, že tento notebook využije kombinaci APU Ryzen a grafické karty Radeon, což by tak mohla být i hlavní podmínka pro využití dané funkce a zde to konkrétně prý budou Ryzen 9 6900HX a Radeon RX 6800M. Dá se také pochopitelně očekávat i to, že Smart Access Storage bude vyžadovat moderní hardware či alespoň relativně moderní, čili 14/12nm Ryzeny či grafiky před érou RDNA by to už být nemusely.

Zatím však není kam spěchat, neboť podpora DirectStorage se už sice rozjíždí, ale zatím jsou výsledky spíše rozpačité





DirectStorage sice dokáže značně urychlit čtení herních dat s dekompresí, což se pochopitelně projeví až na rychlejších úložištích. Ovšem v případě hry Forspoken to stejně znamenalo rozdíl jen 0,2 s, přičemž nám může být vcelku jedno, zda se hra načte za 2,1 sekundy, nebo 1,9 sekundy. Vzhledem k nárůstu rychlosti čtení tu ale potenciál je a záleží pak jen na tom, jak se využije.