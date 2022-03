Éra DirectStorage začíná, zatím jsou však data velice rozpačitá

Microsoft DirectStorage už je ve světě PC nabízen, ale ve značně okleštěné podobě, a sice bez možnosti využívat pomocí GPU akcelerovanou dekompresi dat. Musíme si tak ještě počkat, ovšem titul Forspoken už ukázal, na co se můžeme těšit. Dozvěděli jsme se ale pouze to, jak dlouho bude trvat načítání hry s využitím DirectStorage na PCIe SSD, SATA SSD a HDD, ale v článku nám chybělo srovnání s tím, kdy se nové API nepoužije.

Nyní si tak ukážeme podrobnější data s ohledem na propustnost i čas načítání hry. Máme tu jednak už známé údaje o načítání hry za 1,9 sekund, což vypadá na první pohled úžasně. Když se ale podíváme na zbytek, je vcelku zřejmé, proč původní video zbylé údaje pro srovnání neobsahuje.

Jediný výrazný rozdíl tu tak je mezi propustností 4829 a 2862 MB/s, což se týká v obou případech výkonného M.2 SSD s použitím DirectStorage a pak bez. Jenomže v reálném světě to pak znamená, že se hra načte jen o 0,2 sekundy později. Pokud jde o propustnost (včetně dekomprese) v případě SATA SSD a HDD, pak tu není v podstatě žádný významný rozdíl a to odpovídá pak i časovým údajům. Velice podobné je to pak i v případě následujícího screenshotu, kde jde v podstatě o stejný test.

Už původně jsme přitom očekávali, že DirectStorage se projeví především v případě velice rychlých SSD, neboť tu jde především o to, jak rychle je zpracován rapidní příval dat, k čemuž obvykle slouží procesor. Z výše uvedených výsledků se potvrzuje, že právě o to tu jde a že DirectStorage skutečně dokáže zajistit rychlejší příval dekomprimovaných dat, jen to jaksi zatím k ničemu není.

Teppei Ono, vývojář hry Forspoken, to ostatně potvrzuje, když říká, že dnešní hry zpravidla nejsou na DirectStorage ještě připraveny a nepočítají s využitím rychlých NVMe SSD. DirectStorage je tak zatím jenom prostředek, který čeká na své využití. Nesmíme zapomínat také na další důležitou věc, o které mluví sám Microsoft (via Guru3D ), a sice na schopnost odlehčit zátěž procesoru, jehož čas pak může být použit na něco jiného. Cooper Partin z Microsoftu přitom mluví o 20 až 40 %, což se ale pochopitelně týká pouze doby, kdy procesor skutečně zpracovává čtená data, což není vždy. Na druhou stranu, hry zabírají stále více prostoru, a tak roste i objem dat, která skutečně jsou čtena a zpracovávána, takže efektivita v tomto ohledu může být užitečná.

