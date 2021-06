AMD dostalo od Britů svolení k akvizici firmy Xilinx

Dalo se očekávat, že největší překážka bude ze strany britských úřadů pro akvizici firmy Arm a zbylé dvě jmenované mohou projít vcelku hladce. Nyní se dozvídáme, že Britové schválili akvizici firmy Xilinx, což tak byl poměrně rychlý proces, neboť jsme se o tomto zkoumání dozvěděli teprve v květnu

Prozkoumání akvizice Xilinxu firmou AMD měla na starosti konkrétně UK Competition and Markets Authority (CMA), která ke svému rozhodnutí neposkytla moc podrobností s tím, že celou zprávu zveřejní později. To hlavní už ale stejně víme, takže není třeba čekat na další informace.

AMD ohlásilo plánovanou akvizici už loni v říjnu s tím, že dle dohody by akcionáři AMD dostali celkový 74% podíl ve výsledné společnosti, čili akcionáři Xilinxu získají zbylých 26 %. Tento plán už jednotně schválila obě představenstva a letos v dubnu bylo oznámeno, že i sami akcionáři obou firem jsou pro. Rozhodnutí CMA samozřejmě není jediné, které AMD bude potřebovat, ale rozhodně posunuje celou akvizici o notný kus k úspěšnému zakončení a AMD očekává, že veškerá potřebná povolení získá do konce tohoto roku.

Spojení firem AMD a Xilinx umožní, aby do vývoje a výzkumu nových CPU, GPU, FPGA, SoC a dalších produktů mohlo jít přes 2,7 miliardy dolarů ročně. To je pro představu suma, která by ještě v roce 2016 představovala cca dvě třetiny ročních tržeb firmy AMD.

Do konce července bychom také rámcově měli vědět, jak britská CMA vidí námluvy mezi společnostmi NVIDIA a Arm a jak už bylo řečeno, v tomto případě už je výsledek velice nejistý.



