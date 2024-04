AMD FSR 3.1: zvýšení kvality obrazu, změna u funkce generování snímků

AMD na konferenci GDC 2024 oznámilo FSR 3.1, nejnovější verzi své technologie upscalingu. Předně dojde ke zlepšení stability obrazu při pohybu (Temporal Stability), čímž by mělo během něj docházet k redukci blikání (flickering), chvění (shimmering) nebo šumění (fizziness) kolem objektů. Coby ukázka posloužily jen následující výřezy ze hry Ratchet & Clank: Rift Apart (větší verze nejsou k dispozici):





K vylepšení kvality obrazu by mělo dojít i snížením výskytu duchů (Ghosting Reduction) s lepším zachováním detailů, což bylo opět demonstrováno jen pomocí následujících výřezů ze stejné hry:

FSR 3.1 také přinese aktualizované API AMD FidelityFX pro vývojáře, jež by jim mělo pomoci snadněji zjišťovat chyby a zajistit kompatibilitu s budoucími verzemi FSR. A také podporu pro Vulkan a Xbox Game Development Kit (GDK).

Změna u funkce generování snímků

Fluid Motion Frames, kterou AMD Další novinka se týká funkce generování snímků od AMD s názvem, kterou AMD představilo v září 2023 ve spojitosti s FSR 3 . Tato funkce by totiž měla být nově nezávislá na použité technologii upscalingu. To znamená, že by mělo být možné ji používat nejen u grafických čipů od AMD v kombinaci s FSR, ale také u těch od Nvidie v kombinaci s DLSS a od Intelu v kombinaci s XeSS. Připomeňme, že u čipů od Nvidie je funkce Frame Generation k dispozici v rámci DLSS 3 u nejnovějších GeForce RTX řady 40 s architekturou Ada Lovelace a Intel takovou vlastní funkci pro své grafické čipy zatím nemá, přestože na ní už pracuje a měla by se po vydání jmenovat ExtraSS. Zatím ale nebylo uvedeno, které konkrétní čipy Nvidie a Intelu budou funkci generování snímků od AMD umožňovat.





Kdy se objeví první hry s FSR 3.1?

Technologii FSR 3.1 by měli mít herní vývojáři k dispozici už během aktuálního 2. čtvrtletí 2024 a první hry, v kterých ji půjde nastavit, by se měly začít objevovat už do konce tohoto roku. AMD dále prezentovalo seznam her, které buď už podporují dosud nejnovější verzi FSR 3, nebo u kterých by se tato podpora měla objevit do konce tohoto roku.





Hry s podporou FSR 3

- hry s aktuální podporou FSR 3 -

- hry s podporou FSR 3 do konce roku 2024 -