AMD identifikovalo chybu způsobující problémy s USB, kdy bude oprava?

AMD na začátku tohoto týdne ještě netušilo, co způsobuje odpojování různých USB zařízení na deskách s čipovými sadami B550 a X570. Pouze tušila, že to může mít leccos společného s rozhraním PCIe 4.0 či obecně s objemem dat proudících mezi připojeným hardwarem a zatím radila, aby lidé zkoušeli problém řešit po svém nebo s využitím rad z Redditu.

Nyní už se dozvídáme, že problém byl identifikován a že můžeme očekávat nápravu, která má dorazit někdy na začátku dubna. Bohužel ale nepůjde o aktualizované ovladače, nýbrž o další verzi AGESA, a to 1.2.0.2, takže to bude znamenat další aktualizaci BIOSu. Dnes přitom ještě ani nejsou pořádně k dispozici BIOSy s AGESA 1.2.0.1 , která řeší především výkon L3 cache vedle nových funkcí.

AMD tak slíbilo, že výrobci desek se dočkají verze AGESA 1.2.0.2 přibližně za týden, čili pak už bude pouze na nich, kdy se dočkají zákazníci. Ti mohou počítat s tím, že první verze BIOSů dorazí někdy na začátku dubna (dle předpokladu AMD), ovšem pravděpodobně jen v podobě betaverzí, takže ten, kdo nerad dělá pokusného králíka, si ještě počká.

Od AMD se ovšem nedozvíme, o co tu přesně jde a co způsobuje chybu s USB na moderních deskách pro Ryzeny, i když ta by se měla týkat i staršího hardwaru, čili procesorů Ryzen 3000 a desek s X470 a B450. Projevuje se rovnou celkovým vypadáváním připojení periferií, anebo třeba jen krátkými výpadky vstupních zařízení (klávesnice a myši), problémy s VR headsety, externími úložnými zařízeními nebo i se zvukovkami na USB 2.0, z nichž se line praskání.

