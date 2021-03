MSI má nové BIOSy pro desky se sérií AMD 500, řeší i výkon L3 cache

MSI oficiálně představilo nové verze BIOSů , a je třeba říci, že jde zatím o betaverze s AGESA 1.2.0.1. Určeny jsou ale zato pro všechny modely MSI založené na čipových sadách AMD X570, B5540 a A520. Konkrétně to jsou následující desky:

Nové verze BIOSů řeší především dvě věci, a to jednak podporu Smart Access Memory na procesorech Ryzen 3000 a pak také navýšení výkonu L3 cache na procesorech Ryzen 5000. V případě AMD si tak opravdu asi budeme muset zvyknout na to, že aktualizace BIOSu desek bude nutná pro optimální běh sestavy asi jako aktualizace ovladačů hardwaru.

Obě hlavní změny přináší konkrétně AMD AGESA 1.2.0.1. Firma slíbila podporu Smart Access Memory na Ryzenech 3000 v průběhu představení karet Radeon RX 6700 XT, čili ta alespoň v případě desek MSI přichází velice brzy.

A co výkon L3 cache? V tomto případě jde spíše o opravu toho, co napáchalo samo AMD v AGESA verze 1.2.0.0 a my se můžeme podívat na výsledek testů s využitím desky MSI MEG B550 Unify a procesoru Ryzen 9 5950X

AMD Ryzen 9 5950X a výkon L3 Cache - AGESA 1.2.0.0 BIOS Firmware AMD Ryzen 9 5950X a výkon L3 Cache - AGESA 1.2.0.0 BIOS Firmware

AMD Ryzen 9 5950X a výkon L3 Cache - AGESA 1.2.0.1 BIOS Firmware AMD Ryzen 9 5950X a výkon L3 Cache - AGESA 1.2.0.1 BIOS Firmware





Jak je vidět, AGESA 1.2.0.0 výkon dle výsledků testů v AIDA64 skutečně dostala do kolen, zatímco od verze 1.2.0.1 můžeme očekávat nejen nápravu tohoto problému, ale nejspíše i další nárůst nad rámec toho, co Ryzen 5000 předváděly dříve. Například díky tomuto příspěvku z fór Overclockers.co.uk je vidět, že právě Ryzen 9 5950X měl dříve výrazně slabší propustnost L3, a to především při čtení a zápisu, což potvrzuje i tento výsledek . Otázka je, jak se to projeví v reálném provozu.

Na to zatím mohou odpovědět tyto testy (via wccftech ) ze hry Shadow of The Tomb Raider, kde je vidět opravdu slušný nárůst výkonu. Na další se pak můžeme těšit právě díky Smart Access Memory, ale jak už bylo řečeno, to se nově týká starší generace procesorů Ryzen.

Aktualizace AGESA 1.2.0.1 je tak opravdu významná, a to především ve spojení s Ryzeny 5000, takže ji lze vřele doporučit nejen pro ty, kteří si s výkonem pohoršili po aktualizaci na BIOS s verzí 1.2.0.0.

