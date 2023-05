AMD představilo Radeon RX 7600, cena 269 USD potěšila

AMD. V jeho případě jde o základní model Radeon RX 7600, který je postaven na architektuře RDNA 3 a nabízí např. HW akceleraci videa AV1. AMD se chlubí, že proti předchozí generaci nabídne o 27 % lepší výsledky v benchmarku PugetBench, který testuje výkon v aplikacích DaVinci Resolve (zde dosáhl 27% nárůstu výkonu), Adobe After Effects (+19 %) a Adobe Premiere Pro (+16 %). S technologií AMD Smart Access Video lze zvýšit výkon v DaVinci Resolve dokonce o 36 %. Máme tu podporu pro DisplayPort 2.1, HDMI 2.1a, 12-bit HDR a přehrávání videa v 8K. Nechybí ani podpora technologie super rozlišení FidelityFX (FSR).

Poté, co Nvidia představila nové GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti , tu máme mainstreamový útok i ze strany. V jeho případě jde o základní model, který je postaven na architektuře RDNA 3 a nabízí např. HW akceleraci videa AV1. AMD se chlubí, že proti předchozí generaci nabídne o 27 % lepší výsledky v benchmarku PugetBench, který testuje výkon v aplikacích DaVinci Resolve (zde dosáhl 27% nárůstu výkonu), Adobe After Effects (+19 %) a Adobe Premiere Pro (+16 %). S technologií AMD Smart Access Video lze zvýšit výkon v DaVinci Resolve dokonce o 36 %. Máme tu podporu pro DisplayPort 2.1, HDMI 2.1a, 12-bit HDR a přehrávání videa v 8K. Nechybí ani podpora technologie super rozlišení FidelityFX (FSR).

Grafická karta má 32 CU s frekvencí Game Clock na 2,25 GHz a Boost Clock dokonce 2,66 GHz. Máme tu 8 GB paměti GDDR6, která ale běží na relativně úzké 128bitové sběrnici, nicméně v tomto se nijak neliší od výše zmíněných GeForce. Najdeme tu 32 MB Infinity Cache, která by měla toto měla vynahradit (díky větší cache není potřeba tak často do hlavní paměti, a tedy se negativní vliv nepříliš rychlého přístupu do ní snižuje). Nepříjemnou zprávou je 165W TBP, která je proti RTX 4060 o 50 W vyšší a dokonce je o 5W vyšší než u 8GB RTX 4060 Ti. Naopak dobrou zprávou je doporučená cena, která činí 269 USD, tedy nejnižší z odhadů, které se objevily. Zatímco RTX 4060 má začínat na 7900 Kč s DPH, Radeony RX 7600 se v českých obchodech objevují okolo 7300 Kč s DPH.



Vyšly už i první recenze, podle nich je ale docela těžké srovnat výkon proti novým GeForce (Nvidia totiž uvedla do prodeje jen RTX 4060 Ti a recenze na základní model ještě nejsou). Zajímavé výsledky vidíme např. v testu od TechPowerUp . Ve Full HD novinka překonává předchůdce RX 6600 o skoro 27 %, dokonce je rychlejší než RX 6600 XT (+9 %) a RX 6650 XT (+4 %). Překonává i kartu GeForce RTX 3060 (+18 %), na druhou stranu RTX 3060 Ti je oproti ní o 11 % rychlejší a RTX 4060 Ti 8GB pak dokonce o 25 %. Zde bude ale hodně zajímavé sledovat, kam se dostane základní RTX 4060, která by měla být proti Radeonu o 10 % dražší. Ve 4K už ale proti GeForce ztrácí dech. Zatímco ve Full HD měl Radeon RX 7600 oproti RTX 3060 18% náskok, ve 4K už jsou vyrovnané a RTX 4060 Ti získává dokonce 43 % k dobru.

Pokud jde o spotřebu, ta papírová je docela špatná. Je totiž horší než u RTX 4060 Ti, přitom GeForce nabídne o 25-43% vyšší výkon podle rozlišení. Radeony ale kralují ve spotřebě v idle režimu, tam jde jen o 2 W (výše zmíněné tři GeForce 7-11 W). Při přehrávání videa si Radeon bere 27 W (GeForce 12 až 17 W), při hraní je to pak 152 W. Přesně tolik ale naměřili i mnohem výkonnější RTX 4060 Ti. Na druhou stranu je to méně než u karet jako 6600 XT nebo RTX 3060. Opět se ukazuje, že efektivita u AMD není úplně nejlepší a v souboji nynějších architektur to vyhrála Nvidia.