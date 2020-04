AMD potvrzuje, Zen 3 a RDNA2 dorazí koncem roku

Na jednu stranu se objevovaly zprávy, že CPU Ryzen 4000 a Navi 2X přijdou už možná během října a na straně druhé tu byla otázka, jak pandemie ovlivní zbylý vývoj těchto produktů a zda se naopak nedočkáme odsunutí jejich příchodu na trh do příštího roku. Nyní to vypadá, že AMD stále drží svou linii a nové procesory založené na Zen 3 a grafiky s RDNA 2 představí opravdu koncem roku.

Uvažovat tak můžeme o listopadu až prosinci, kdy přijde také čas na nové konzole od Sony a Microsoftu, které budou založeny na velice podobném hardwaru.

AMD přitom zatím nezveřejnilo nic bližšího o tom, jaký konkrétní hardware můžeme letos očekávat, ale měly by to být jednak desktopové procesory se Zen 3 a pak výkonné grafiky s vylepšenou architekturou RDNA. HEDT Zen 3 lze očekávat někdy později, stejně jako mobilní verze a tweet od AMD jednoznačně mluví o "RDNA 2 GPUs", aby snad někdo nemohl říci, že pod to se mohou schovat i SoC v nových konzolích a nemůže jít ani o grafické akcelerátory, které už získaly vlastní architekturu CDNA.