AMD Ryzen 4000 a Navi 2X: přijdou během října?

AMD Ryzen 4000 s jádry Zen 3 generace Vermeer očekáváme letos stejně jako Radeony RX Navi 2X s architekturou RDNA 2 a podporou ray tracingu. AMD přitom nedávno na FAD 2020 prezentovalo nové procesory zvláště pak Navi 2X , ovšem spíše jen obecně jako příští generace a bez větších podrobností.

Server wccftech se nyní ohání svým zdrojem, dle nějž by nové procesory i grafické karty měly dorazit letos v říjnu. Dříve jsme přitom se střízlivostí očekávali spíše závěr roku a asi nikdo by se nedivil, kdyby z toho nakonec byl začátek příštího roku. Je ale pravda, že AMD chce držet svou kadenci a dle ní by se dalo mluvit i o začátku podzimu.

Konečné představení nových procesorů i grafik by ale prý mělo přijít dříve než v říjnu, a to nejspíše jeden měsíc napřed, takže v září. V tom by ostatně měl být dle dnešních odhadů už v plné síle proces zotavení z koronavirového útlumu.

Pokud také mluvíme o nových CPU i GPU, pak je třeba zdůraznit, že zdroj mluví o jejich současném představení. To se ovšem dalo čekat i vzhledem k tomu, že první Navi a procesory Ryzen 3000 nastoupily ve stejnou dobu a nová nabídka AMD bude mít o to větší dopad, když na trh přijde současně. Ostatně vzhledem k tomu, co se o tomto hardwaru proslýchá, můžeme očekávat, že AMD už bude mít i silnější herní procesory než Intel a také výkon "velkých Navi" bude velice zajímavý a kdo ví, třeba na nějakou dobu zastíní i nabídku NVIDIE.

Slovy čísel, od Zen 3 se očekává o 17 % vyšší celkové IPC (výkon na takt) a dokonce snad i o 50 % vyšší výkon v plovoucí řádové čárce i díky zásadnímu přepracování systému pamětí cache. V tom by již měla být veškerá L3 cache k dispozici pro všechna jádra celého čipletu a ve hře je také zvýšení její kapacity. Dnes je rozdělena mezi dva čtyřjádrové CCX.

A co se týče RDNA 2, zde už samotné AMD slíbilo o polovinu vyšší výkon na takt oproti původní RDNA, a to s tím, že lze očekávat i vyšší takty a podstatně větší počet jader. Pak už opravdu nevypadá překonání výkonu RTX 2080 Ti nesplnitelně, ostatně bychom měli od AMD očekávat mnohem více, než jen překonání dva roky staré konkurence.

Většinu potenciálních zákazníků ale bude stejně zajímat především to, co AMD nabídne v případě levnějších karet pro hraní ve Full HD či 1440p. Otázka pak je, zda veškeré nové Navi již nabídnou i ray tracing, jak ostatně AMD v minulosti slíbilo ve vyjádření, že ray tracing bude v jeho podání až v době, kdy ho zvládne celá řada karet dané generace. Na druhou stranu, ta ovšem nutně nemusí obsahovat opravdový low-end a právě samostatné low-endové grafiky začínají být ohroženým druhem.

