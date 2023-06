AMD představilo Ryzeny PRO 7000 pro desktopy i notebooky

AMD v posledních dnech představilo mnoho novinek. Měli jsme tu serverové procesory EPYC Ryzen PRO 7000. Ty přináší proti běžným procesorům technologie pro vyšší bezpečnost (vyšší ochrana proti sofistikovaným útokům a vrstvy zabezpečující data od čipu až po cloud), nabízí také možnosti pro vzdálenou správu počítačů, slibují také dlouhodobou dostupnost hardwaru i softwarovou stabilitu nutnou pro podnikové nasazení strojů, které jsou těmito procesory vybaveny. v posledních dnech představilo mnoho novinek. Měli jsme tu serverové procesory EPYC Genoa-X s 3D V-Cache , dále upravenou architekturu Zen 4c v čipech Bergamo , objevil se také nový akcelerátor Instinct MI300 s architekturou CDNA 3. Tím ale výčet nekončí a jsou zde také procesory. Ty přináší proti běžným procesorům technologie pro vyšší bezpečnost (vyšší ochrana proti sofistikovaným útokům a vrstvy zabezpečující data od čipu až po cloud), nabízí také možnosti pro vzdálenou správu počítačů, slibují také dlouhodobou dostupnost hardwaru i softwarovou stabilitu nutnou pro podnikové nasazení strojů, které jsou těmito procesory vybaveny.

V nabídce bude celkem 9 nových procesorů. V případě těch desktopových půjde o 6 až 12jádrové procesory vycházející ze základních modelů se sníženou TDP na 65 W. Všechny jsou postaveny na architektuře Zen 4 pro Socket AM5 a podporují paměti DDR5.



Zajímavější to bude spíše v mobilní sféře, kdy je spousta zaměstnanců vybavována spíše notebooky než stolními PC. Zde má AMD celkem 6 procesorů, a to tři výkonné modely HS a tři úsporné U, ve všech případech jde o řadu Phoenix. U výkonných modelů HS bude TDP konfigurovatelná mezi 35 až 54 W podle toho, jak si to zvolí výrobce notebooku, u úsporné řady U se pohybujeme mezi 15 až 28 W. Minimem bude 6 jader, maximem pak 8.

AMD také přineslo nějaká srovnání. Např. proti Apple M2 Pro s 10 jádry postavilo Ryzen 7 PRO 7840U, což je 8jádrový model s podporou 16 vláken (Apple nemá SMT, takže při 10 jádrech podporuje 10 vláken). Jeho takty jsou 3,3 GHz v základu a 5,1 GHz v Boostu. Podle AMD je jeho procesor o 5 % rychlejší v Cinebench R23 v případě jednovláknového testu a o 3 % v případě vícevláknového. Grafy pochopitelně nejsou od nuly, takže to na nich vypadá, že je AMD výrazně výkonnější ve srovnání s Applem, než tomu ve skutečnosti je. V Passmark 11 CPU Mark má mít AMD o 18 % vyšší výkon a kombinovaně o 6 %. Bohužel ani v poznámkách pod čarou není zmíněno, na jakou TDP bylo AMD nastaveno (není to ani na stránkách HP ohledně notebooku EliteBook 845 G10, který byl v tomto testu použit).

I ve snímcích srovnávající tento procesor s Intelem (a to včetně Core i7-1370P) AMD vyhrávalo ve většině testů. Proti úspornému Core i7-1365U v notebooku Dell Latitude 5440 si dle AMD mělo připsat 17 % výkonu k dobru v průměru.

Dostalo se také na srovnání vlajkové lodi Ryzen 9 PRO 7940HS. Ten je 8jádrovým (16vláknovým) procesorem s takty 4,0/5,2 GHz a 24 MB cache. Proti procesoru Intel Core i9-13900H (6P+8E, tedy 14 jader, 20 vláken) měl ve vyobrazených aplikacích o 7-33 % vyšší odhadovaný výkon. Stejně jako u Intelu, i zde je na místě ptát se, o jaký "cherry-picking" tu ze strany AMD šlo.