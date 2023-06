AMD uvedlo nové EPYCy Genoa-X s 3D V-Cache

Architektura Zen 4 se dostává do dalších dvou nových řad serverových procesorů AMD EPYC. Jako první tu máme řadu Genoa-X, která doplňuje již dostupné procesory Genoa. V tomto případě tu máme ale navíc 3D V-Cache, která významným způsobem navyšuje množství L3 cache paměti. Stejně jako u výchozí řady Genoa, i zde máme maximálně až 12 CCD, kde má každé z nich max. 8 jader. To v případě EPYCu 9684X znamená až 96jádrový procesor s podporou 192 vláken. Každé CCD má 32 MB vlastní L3 cache a 64 MB 3D V-Cache. To dělá 96 MB cache na CCD, resp. na celý procesor 384 MB L3 cache a 768 MB 3D V-Cache, dohromady 1152 MB takové paměti. Když se k tomu přidá ještě 1 MB L2 cache na jádro, dostáváme se na 1248 MB L2+L3 cache. Pro zajímavost, celková kapacita L1 cache jsou ještě další 3 MB. Oproti řadě Genoa je to tak o 2,6krát více L2+L3 cache paměti a první generaci Milan-X překonává o 56 %.



AMD srovnává tento procesor s 60jádrovým Intelem Xeon Platinum 8490H, přičemž tvrdí, že má 2,2× vyšší výkon v OpenFOAM, 2,6× nárůst v Ansys CFX, 2,9× více v Ansys LS-Dyna a 2,9× více i v Ansys Fluent. Intel zatím více jader nenabízí, takže zde má AMD velkou výhodu. AMD nicméně připravilo i srovnání se stejným počtem jader, a to 32jádrový EPYC 9384X proti 32jádrovéhomu Xeonu 8462Y. V tomto případě byly výkony v podobě AMD vyšší 2×, 1,8×, 1,9× a 1,9×.

Procesor

Jádra/Vlákna

L3 cache

Frekvence (základní / All-core Boost/ One-core Boost)

TDP

EPYC 9684X

96/192

1152 MB

2,55 / 3,42 / 3,7 GHz

400 W

EPYC 9384X

32/64

768 MB

3,1 / 3,5/ 3,9 GHz

320 W

EPYC 9184

16/32

768 MB

3,55 / 3,85 / 4,2 GHz

320 W