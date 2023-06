AMD Zen 4c přichází v nových procesorech EPYC Bergamo

AMD včera představilo dvě nové řady serverových procesorů EPYC. O modelech Bergamo. To je postaveno na architektuře Zen 4c, o které jsme EPYC 9754.

včera představilo dvě nové řady serverových procesorů. O modelech Genoa-X jsme si už povídali, nyní přichází na řadu. To je postaveno na architektuře Zen 4c, o které jsme nedávno také psali . Nyní to tu máme oficiálně, takže se pojďme podívat na to, zda se úniky opravdu trefily, a vypadá to, že ano. Bergamo je optimalizováno na co největší počet jader, která ale nemusí nutně spolu příliš komunikovat (má menší cache než Genoa). Dá se tak využít i pro HPC, nicméně zejména míří na cloudové služby, streamování, vývoj a testování aplikací, webové služby, virtuální stroje a další. Zatímco Genoa končí na 96 jádrech a 192 vláknech, Bergamo si troufne na 128 jader a 256 vláken. To se týká např. vlajkové lodě, procesoru

Novinka má 82 miliard tranzistorů a vyráběna je pomocí 5nm procesu u TSMC. Zvláštností je tu to, že se AMD vrací ke konfiguraci dvou CCX na jedno CCD. Každé CCX má 8 jader, jedno CCD se tak vyznačuje 16 jádry. Ve výsledku to znamená, že 128jádrový procesor má jen 8 CCD, zatímco 96jádrová Genoa (a Genoa-X) mají 12 CCD. To se projevuje i na tom, že navzdory většímu počtu jader tu máme menší cache paměť. Každé CCX má 16 MB L3 cache, tedy na CCD tu máme 32 MB. To je sice stejně jako u jiných procesorů AMD, jenže tady má jedno CCD 2krát tolik jader, takže v přepočtu na jádro jsme na polovině. Výsledkem je, že maximálně se dostáváme na 256 MB L3 cache (Genoa má až 384 MB).

Má to však i výhody. CCD s dvojnásobným počtem jader má jen o 10 % větší plochu než CCD s architekturou Zen 4, konkrétně 72,7 mm2 proti 66,3 mm2. Samotné jádro na architektuře Zen 4c je dokonce o 35,4 % menší, má totiž jen 2,48 mm2, zatímco na Zen 4 má plochu 3,84 mm2. Máme tu 12kanálový řadič pamětí DDR5-4800 s propustností až 460,8 GB/s a 128 linek PCIe 5.0 (při 2procesorové konfiguraci 160 linek).

Procesory by měly mířit proti mnohojádrovým procesorům postaveným na architektuře ARM (např. Nvidia Grace, Ampere Altra Max,...) i připravovaným čipům Intel Sierra Forest, které mají mít až 144 jader. V jejich případě ale půjde jen o E-Core, takže bez podpory Hyper-Threadingu. Jinak řečeno, při 144 jádrech budou podporovat jen 144 vláken. AMD nabídne při 128 jádrech až 256 vláken, nicméně bude k dispozici i verze EPYC 9754S, která nebude mít SMT a při 128 jádrech zvládne jen 128 vláken.

Procesor

Jádra/Vlákna

L3 cache

Frekvence (základní / All-core Boost/ One-core Boost)

TDP

Cena EPYC 9754 128 / 256 256 MB 2,25 / 3,1 / 3,1 GHz 360 W 11.900 USD EPYC 9754S 128 / 128 256 MB 2,25 / - / 3,1 GHz 360 W 10.200 USD EPYC 9734 112 / 224 256 MB 2,2 / 3,0 / 3,0 GHz 340 W 9.600 USD

AMD srovnalo svůj 128jádrový procesor s tím nejlepším, co nabízí Intel, a to 60jádrovým Xeon Platinum 8490H. V databázi Redis nabízí o 60 % vyšší výkon, v Cassandře NoSQL o 100 % a MySQL o 110 %. Převod videa v FFmpeg je rychlejší o 130 %, webový server NGINX pak zrychlí dokonce o 160 %. Proti Intelu také nabídne 2,1× vyšší počet běžících kontejnerů.