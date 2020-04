AMD B550 má dorazit 16. června

Pokud by někdo mohl čekat na čipovou sadu AMD B550 a příslušné desky, pak možná jen spíše v naději na lepší podporu pamětí, respektive zvládání vyšších taktů a lepšího časování. Vedle toho to může být už jen diskutabilní přínos podpory sběrnice PCI Express 4.0 a možná lepší výbava s ohledem na rozhraní. To vše ale bledne ve srovnání s tím, co by měla nabídnout příští procesorová generace Ryzen 4000, takže pokud jde o nástup desek s B550 uprostřed června, ten stejně proběhne ještě v éře procesorů Ryzen 3. generace.

deska Soyo s čipsetem B550M deska Soyo s čipsetem B550M

Dá se tak říci, že čekat na desky B550 nemá velký smysl a určitě ne takový, jaký má čekání na nové procesory Ryzen, anebo na snížení cen těch aktuálních, které po nástupu Ryzen 4000 jistě nastane. Desky s předchozím B450 budou kompatibilní i s budoucími procesory a poté by už stejně měla tato linie končit, aby nastoupila nová patice, a to pravděpodobně již pro 5nm procesory a paměti DDR5. Ale to se ještě musí potvrdit.

Dle VideoCardz tak desky s B550 přijdou na trh 16. června, takže asi platí už dříve stanovený termín, který si AMD vybralo ještě před odsunutím letošního ročníku Computexu. Toto datum ale zatím ještě nemůžeme brát jako oficiální, ovšem AMD by mělo nové desky předběžně představit dne 21. května. Je otázka, zda to doplní i o některé další novinky. Přímo by se nabízely Ryzen 3 3300X a 3100 , které se snad dostanou na trh a vedle nich by to mohla být také nová 7nm desktopová APU.

Kdo ovšem nechce na B550 čekat, ten si může vybrat kvalitní model s B450 a neměl by přijít o nic zásadního. Nicméně měsíc už není tak dlouhá doba a pokud AMD nové desky v květnu skutečně představí a uvede podrobnosti, rozhodování o koupi bude snazší.

