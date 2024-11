AMD propustí zhruba 4 % svých zaměstnanců v rámci úprav priorit

AMD bude propouštět své zaměstnance. V případě Intelu to má být okolo

Nejen společnosti Intel, ale takébude propouštět své zaměstnance. V případě Intelu to má být okolo 15 % zaměstnanců , což je nějakých 15-17 tisíc lidí. Zatímco však Intel šetří, kde se dá , u AMD taková kritická situace nepanuje. Poslední finanční výsledky nebyly špatné , velký nárůst tvořila divize Data Center, která už je větší než ta u Intelu, nicméně právě ta je také zdrojem mírného rozčarování. Rostla hodně, ale nerostla až tak moc, jak by si asi AMD přálo. Nvidia má v této oblasti stále řádově lepší výsledky. Nyní je otázkou, zda právě toto stojí za nově oznámeným propouštěním ze strany AMD.

V jeho případě to má ale znamenat jen 4 % pracovní síly, navíc AMD je výrazně menší než Intel, takže to dělá jen zhruba okolo 1000 lidí. AMD nepotvrdilo, které divize toto propouštění postihne, neboť jen řeklo, že upravuje rozvržení svých zdrojů v souvislosti s největšími možnostmi růstu. Nyní je tak otázkou, zda to nepřehnalo s nabíráním do této divize, která neroste tak rychle, jak se čekalo, a zda se tedy nechce zbavit některých nově nabraných lidí, může to ale znamenat (a pravděpodobně to i znamená) opak, ještě větší soustředění se na AI a propouštění z méně ziskových divizí. Lisa Su nicméně nedávno řekla, že firma vidí výrazné možnosti k růstu nejen v datových centrech, ale i klientské sféře a embedded zařízeních.