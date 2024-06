AMD prý zvažuje změnu specifikací u Ryzenu 7 9700X, má zvýšit TDP z 65 W na 120 W

AMD Ryzen 9000 s Ryzen 7 9700X. O něm je známo, že ačkoli má novou architekturu, ve hrách nedokáže překonat starší Ryzen 7 7800X3D, který má výhodu v 3D V-Cache. Ta je v mnoha hrách velkým pomocníkem. Nový Ryzen 7 9700X má sice o 400 MHz nižší základní takt (3,8 GHz versus 4,2 GHz), na druhou stranu má rychlejší Boost, a to dost výrazně (5,5 GHz proti 5,0 GHz). Nový Ryzen má díky nižšímu základnímu taktu také výrazně nižší 65W TDP proti 120W TDP starší verze s 3D V-Cache a 105W TDP u Ryzenu 7 7700X. Neschopnost novinky překonat ve hrách starší model

Procesory architekturou Zen 5 se už zanedlouho objeví na pultech obchodů, nicméně nyní prosákla na veřejnost zajímavá zákulisní informace týkající se 8jádrového modelu. O něm je známo, že ačkoli má novou architekturu, ve hrách nedokáže překonat starší Ryzen 7 7800X3D, který má výhodu v 3D V-Cache. Ta je v mnoha hrách velkým pomocníkem. Nový Ryzen 7 9700X má sice o 400 MHz nižší základní takt (3,8 GHz versus 4,2 GHz), na druhou stranu má rychlejší Boost, a to dost výrazně (5,5 GHz proti 5,0 GHz). Nový Ryzen má díky nižšímu základnímu taktu také výrazně nižší 65W TDP proti 120W TDP starší verze s 3D V-Cache a 105W TDP u Ryzenu 7 7700X. Neschopnost novinky překonat ve hrách starší model přiznalo samo AMD

Nyní se dostaly na veřejnost zprávy o tom, že by AMD možná chtělo tento nedostatek vyřešit změnou specifikací nového Ryzenu 7 9700X. Tomu by se mohla jeho příjemně snížená 65W TDP přetavit naopak v TDP zvýšenou, a to 120 W (tedy o 15 W více než u 7700X a skoro 2násobek toho, co měl původně mít). To asi nevidíme moc rádi a úsporné 8jádro by tak vzalo za své. Něco takového by znamenalo výrazné zvýšení základního taktu a kdo ví, o kolik (a zda vůbec) by se posunul Boost. Otázkou je, zda je na to ještě dostatek času. Mobilní Ryzeny AI 300 se mají na trh dostat už 15. července, desktopové Ryzeny 9000 mají být až 31: července, tedy za více než měsíc.



Otázkou je, zda by nedávalo větší smysl uvést dva 8jádrové Ryzeny. 9700X nechat tak, jak je s 65W TDP, případě ho posunout ještě trochu níže třeba nižším Boostem, čímž by zákazníci měli v nabídce levnější a úspornější variantu, a druhým čipem by mohl být 9800X, který by měl onu zvýšenou TDP a navýšené základní i Boost takty, čímž by mezi oběma 8jádry vznikla dostatečně velká výkonnostní i cenová mezera. Zákazníci, kteří by chtěli výkonný herní model, byť s vyšší spotřebou, by tak měli také něco v nabídce.