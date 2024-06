Ryzen 9000 dle AMD ve hrách nepřekoná 7000X3D, nové čipy s 3D V-Cache budou ale brzy

AMD nedávno představilo nové Zen 5 a významně navýšeným IPC. Dle AMD by to mělo být o 16 %. Přesto se Donny Woligroski z AMD nechal slyšet, že novinky jsou sice dle jejich testů výkonnější než procesory konkurence (např. Ryzen 9 9950X má překonávat Core i9-14900K ve hrách o přibližně 10 % v průměru), nicméně králem herního výkonu mají dle něj být i nadále starší procesory Ryzen 7000X3D na architektuře Zen 4. Přidal, že 7800X3D bude ve hrách lepší než 9700X, nicméně ne o tolik, kolik bychom možná očekávali.

Logicky se tak naskýtá otázka, jak to bude s procesory s 3D V-Cache pamětí v případě nových Ryzenů 9000 a architektury Zen 5. Woligroski zde řekl, že X3D v případě nových Ryzenů bude něčím více než jen přidáním další paměti k procesoru, ale mají zde být i další odlišnosti, které tyto procesory udělají ještě zajímavějšími. Otázkou pochopitelně je, co přesně to bude v praxi znamenat. Procesory X3D jsou známy tím, že 3D V-Cache navzdory nižším taktům procesoru příjemně zvyšují výkon zejména ve hrách, zatímco v jiných oblastech negativní vliv snížených taktů převyšuje pozitivní vliv velikosti cache a výkon procesoru je spíše nižší. Je možné, že AMD zde zapracovalo i na tomto problému. Obecně se spekuluje o tom, že se možná objeví více modelů s různou velikostí 3D V-Cache, zmiňuje se možnost přidání k procesorům APU, ale toto jsou jen domněnky a nic, co by bylo založeno na nějakém úniku či zákulisní informaci.