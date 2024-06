AMD uvedlo Zen 5, přináší 16% navýšení IPC a nižší TDP u většiny procesorů

Dnes byly představeny nové procesory Ryzen 9000 (Granite Ridge) a s nimi i architektura Zen 5. Ta přináší několik změn v architektuře, např. se dále zlepšila predikce větvení a snížily se latence. Zvýšila se propustnost mezi L1 cache a registry stejně jako mezi L2 a L1 cache. AMD také zvýšilo rychlost zpracovávání instrukcí AVX512 a obecně schopnosti paralelizace. Výsledkem je, že se oproti předchozí generaci Zen 4 zvýšilo průměrné IPC o velmi slušných 16 %. V některých aplikacích, jako je benchmark Blenderu, to bylo až o 23 %, v Geekbench 5.4 pak dokonce o 35 %, ale to jsou ta nejlepší čísla. On i ten průměr je ale velmi pěkný.



Procesor je nyní vyráběn 4nm procesem u TSMC místo 5nm procesu u Ryzenů 7000, procesory mohou mít 2 CCD. IOD chiplet je pak nadále vyráběn 6Nm procesorem TSMC. Frekvence Infinity Fabric byla zvýšena z 2000 MHz na 2400 MHz a Ryzeny 9000 nativně podporují paměti DDR5-5600 místo DDR5-5200. Dále tu máme podporu pro sběrnici PCIe 5.0. Všimněme si však, že AMD zde v procesorech nepoužilo integrované NPU.



Vrcholným procesorem bude Ryzen 9 9950X s 16 jádry a 32 vlákny. Základní takt byl snížen ze 4,5 na 4,3 GHz, maximální frekvence zůstala na 5,7 GHz. TDP procesoru zůstává na hodnotě 170 W. Najdeme tu 1 MB L1 cache, celkem 16 MB L2 cache (1 MB na jádro) a 64 MB L3 cache. Máme tu nadále základní iGPU s 2 CU a taktem 2200 MHz. Dle AMD by měl tento Ryzen překonávat Intel Core i9-14900K až o 56 % (v Blenderu), ve hrách to může být až o 23 % (Horizon Zero Dawn). Pochopitelně v jiných aplikacích jsou tato čísla mnohem nižší a AMD neukázalo v grafu žádnou aplikaci, kde by byl Ryzen horší než Intel.



V případě 12jádrového procesoru Ryzen 9 9900X došlo ke snížení základního taktu ze 4,7 na 4,4 GHz, maximum ale zůstává na 5,6 GHz jako u předchůdce. Příznivou změnou je snížení TDP ze 170 W na 120 W. Máme tu 768 kB L1 cache, 12 MB L2 cache a 64 MB L3 cache.

Dále to pokračuje 8jádrovým procesorem Ryzen 7 9700X. Tady je snížení základního taktu opravdu výrazné, a to ze 4,5 na 3,8 GHz, což ale umožnilo snížit TDP ze 105 W na pouhých 65 W. Otázkou ale je, jak moc se změní max. spotřeba při vysokém vytížení (jak moc toto snížení TDP pomocí nižšího základního taktu ve výsledku sníží celkovou spotřebu, a zda nepůjde spíše jen o "papírový" krok). V tomto případě nicméně došlo k navýšení Boostu z 5,4 na 5,5 GHz. Najdeme tu 512 kB L1 cache, 8 MB L2 cache a 32 MB L3 cache.

Jako poslední tu máme 6jádrový Ryzen 5 9600X. Zde byl základní takt snížen ze 4,7 na 3,9 GHz a také zde došlo ke snížení TDP ze 105 W na 65 W. Maximální frekvence mírně vzrostla z 5,3 na 5,4 GHz, zůstává 384 kB L1 cache, 6 MB L2 cache a 32 MB L3 cache. Ceny všech modelů by měly zůstat na stejné úrovni jako u předchozích Ryzenů 7000, na trh se mají dostat v červenci.