AMD Radeon RX 8800 XT má mít o 45 % vyšší RT výkon než 7900 XTX, bude i úspornější

Nová generace grafické architektury RDNA 4 se blíží a s tím i nové grafické karty. Jednou z nich by měl být AMD Radeon RX 8800 XT, který bude nejvýkonnější kartou celé řady. AMD zde totiž nepočítá s high-endovými řešeními. Nyní se na internetu objevily zákulisní zprávy o tom, jak budou tyto karty vypadat, resp. jaké budou mít některé vlastnosti. Zajímavostí má být zejména "epické" vylepšení výkonu v ray-tracingu. Hovoří se totiž o tom, že by se měl výkon v ray-tracingu vylepšit o velmi výrazných 45 % proti RX 7900 XT (např. v Biohazard 4), tedy sice proti modelu minulé generace, ale z vyššího segmentu. To by mohlo být opravdu významným vylepšením. Současně ale zdroj říká to, že hlavním důvodem takového vylepšení je jednoduše to, že v předchozí generaci to bylo tak moc špatné. Nyní by měl být RT výkon zhruba někde na úrovni GeForce RTX 4080 až RTX 4080 Super.

Dále tu máme informaci o tom, že spotřeba proti RX 7900 XTX by měla být o 25 % nižší. Otázkou je, nakolik dobré to vlastně je. RX 7900 XTX má 355W TDP, takže o 25 % nižší spotřeba nás dostává na teoretických 266 W. To ve srovnání s 320W RTX 4080 (Super), která by měla mít podobný RT výkon, zní dobře, i když se tu bavíme o výběhové generaci GeForce. Pokud by se výkon blížil k nové RTX 5070 Ti patrně s 300 W, bylo by to rovněž hodně dobré, bylo-li by to blíže k RTX 5070 s 250 W, vyšlo by podobně. Podíváme-li se na dnešní RX 7800 XT, tak ta má 263 W, tedy by to zůstalo zhruba na velmi podobné úrovni. Výroba grafických karet by měla začít v polovině prosince.