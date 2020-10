AMD Ryzen 5 5600X je nyní nejrychlejší v jednovláknových testech Passmarku

Od té doby se leccos změnilo. Jednak nastoupila nová generace procesorů Intel, a to Comet Lake-S, jejíž mírně zvýšené takty ji pochopitelně dostaly do čela. Nyní však už ani to nestačilo, takže AMD se opět vrací do čela celého procesorového pelotonu , a to navíc s přesvědčivým vedením svého nejslabšího procesoru z generace Ryzen 5000.