AMD Ryzen 7 9800X3D má mít 120W TDP a značně vyšší základní takt 4,7 GHz

Za 3 dny se mají začít prodávat nové desktopové procesory Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake-S), přičemž jim tento moment chce ukradnout. Hovoří se totiž o tom, že jen o den později má představit nové herní procesory Ryzen 9000X3D na architektuře Zen 5. Zatím není jasné, kolik modelů bude představeno, s velkou pravděpodobností to bude alespoň. Tento procesor by měl mít 8 jader, podporu pro 16 vláken a velkou 96MB cache třetí úrovně (32 MB ve formě klasické L3 cache a 64 MB ve formě přídavné 3D V-Cache). L2 cache má pak 1 MB na jádro, celkem tedy 8 MB. L2 a L3 dávají dohromady 104 MB.

Pokud jde o frekvence, ta základní by se měla dostat na hodně vysokých 4,7 GHz. Pro představu, minulý Ryzen 7 7800X3D měl jen 4,2 GHz, takže tu máme nárůst 500 MHz, a oproti novému Ryzenu 7 9700X je to dokonce 900 MHz navíc (ten má jen 3,8 GHz). Otázkou je ale také Boost. Už víme, že by novinka měla mít Boost 5,2 GHz na všech jádrech , nicméně se mluví o tom, že toto by měla být i maximální frekvence jednojádrového Boostu. To už tak dobrou zprávou není, je to jen o 200 MHz více než u 7800X3D. Naproti tomu 9700X bez 3D V-Cache má ještě vyšších 5,5 GHz.