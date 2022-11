AMD ukázalo oficiální testy a srovnání Radeonů RX 7900

Před necelými dvěma týdny byly představeny nové grafické karty Radeon RX 7900 XT a RX 7900 XTX na nové architektuře RDNA 3. Nyní AMD přináší další detaily o kartách a srovnání s konkurenčními modely i svými předchůdci.

Zde např. vidíme, že AMD pozicuje své karty vůči GeForce RTX 4080 a nikoli vůči RTX 4090, na kterou bohužel novinky společnosti nemají. AMD se zde však vyhnulo i srovnání frekvencí a některých dalších detailů. Je jasné, že se budou těžko srovnávat počty jednotek charakteristických pro architekturu AMD, které u Nvidie nenajdeme. Nicméně např. frekvence GeForce RTX 4080 už byly zveřejněny (2,21 GHz v základu, 2,51 GHz v Boostu) a pokud je Nvidia nezmění, mohly být v tabulce (ostatně srovnání výkonu plynoucího z těchto taktů se AMD později nevyhnulo).



Je dobře vidět to, že i základní Radeon RX 7900 XT má více paměti než RTX 4080, navíc má na širší sběrnici (AMD však nehovoří o taktu, který by měl být u Nvidie vyšší, nicméně i přesto by v paměťové propustnosti měly vést oba Radeony). Pokud jde o spotřebu, obě řešení jsou si poměrně vyrovnaná. Sluší se připomenout, že řešení AMD využívá dva standardní 8pinové konektory místo nového problematického 16pinového konektoru

Pokud jde o výkon, ten teoretický by dle této tabulky měl hrát do karet AMD, kde RX 7900 XT lehce překonává RTX 4080 (52 TFLOPS vůči 49 TFLOPS). Karta RX 7900 XTX by měla dosáhnout dokonce na 61 TFLOPS. Připomeňme však, že RTX 4090 dosahuje 82,6 TFLOPS, je tedy o 35 % více než výkonnější Radeon. Výhodou nových Radeonů je rozhraní DisplayPort 2.1 místo 1.4 a také znatelně nižší cena. I výkonnější Radeon je o 200 USD levnější než RTX 4080.

Jednou z výhod Radeonů je také připojení monitorů přes USB-C, což se může např. hodit v dnešní době monitorů s porty USB-C, např. i pro větší variabilitu při použití funkce KVM Switch. Vidíme, že AMD použilo 14vrstvé PCB a 20fázové napájení.

Nové rozhraní DisplayPort 2.1 přináší také mnohem větší propustnost, konkrétně 54 Gbps místo 32,4 Gbps u verze 1.4a použitého u Nvidie. Rozlišení 4K je tak možné zvládnout až při 480 Hz místo 300 Hz a 8K by pak karty měly zvládnout při 165 Hz místo 60 Hz. Pochopitelně, na něco takového v graficky náročnějších hrách tyto karty nemají výkon a ještě nějakou dobu asi mít nebudou.

Pokud jde o výkon, i slabší Radeon RX 7900 XT s přehledem poráží nejvýkonnější model předchozí generace (Radeon RX 6950 XT). V těchto 4 hrách ve 4K rozlišení na maximální nastavení má RX 7900 XT o cca 30 % vyšší výkon než RX 6950 XT. V případě RX 7900 XTX je to v průměru o 55 % (v nejlepším případě o 67 %). Srovnáme-li obě novinky, pak verze XTX nabídne o 19 % vyšší výkon než XT.

Dostáváme se k ray-tracingu. Zde se RX 7900 XT dostává 40 % nad RX 6950 XT, v případě RX 7900 XTX je nárůst výkonu dokonce o necelých 57 % (max. o 85 %). Vzájemně se tyto Radeony liší o 12 %. Tato čísla platí pro zapnuté FSR. Pokud ho vypnete, pak RX 7900 XT přináší proti vlajkové lodi předchozí generace 46 % výkonu navíc, RX 7900 XTX pak o necelých 68 %. Vzájemně se ve výkonu bez FSR nové Radeony liší o 15 %.