AMD RDNA 3: přichází Radeon RX 7900 XT a XTX mnohem levněji než Nvidia

Společnost AMD před pár hodinami představila nové grafické karty Radeon RX 7900 XT a 7900 XTX na architektuře RDNA 3. Ta přináší např. jinou strukturu výpočetních jednotek a setkáme se tu nově s WGP (WorkGroup Processor). High-endová verze Radeon RX 7900 XTX jich má celkem 48, což ve výsledku dává 12288 shader jednotek a 96 CU. To je dáno nejen 20% základním navýšením počtu, ale také jejich zdvojením, takže ve výsledku jich je o 140 % více. Dostáváme zde HW podporu pro AV1, a to pro kódování i dekodování.



Grafická karta má základní takt Game Clock 2,3 GHz, Boost je pak 2,5 GHz. Z 256bitové sběrnice a 18Gbps čipů jsme se u Radeonu 7900 XTX dostali na 384bitovou sběrnici a 20Gbps čipy, což zvyšuje paměťovou propustnost až na 960 GB/s. Kapacita paměti je 24 GB. V zásadě se tak potvrdily všechny úniky z poslední doby. Zajímavou informací je také spotřeba, která se sice proti RDNA 2 zvýšila, nicméně hodnota 355 W je výrazně nižší než u RTX 4090, kde jde o 450 W. Otázkou ale bude vzájemný výkon. Už papírově to vypadá, že bude asi nižší, a absence srovnání výkonů vůči novým GeForce toto podezření dále zesiluje. Na druhou stranu vyjde jen na 999 USD, což je výrazně nižší cena než u Nvidie. Míří tak cenou dokonce pod RTX 4080 16GB.



K dispozici bude i slabší Radeon RX 7900 XT. Ten dostává 42 WGP (84 CU) a snížený počet shader jednotek na 10752. Také se nám tu snižuje frekvence Game Clock na 2,0 GHz, přičemž Boost je pak 2,2 GHz. Rovněž tu máme méně paměti. Zůstávají 20Gbps čipy, těch je tu ale jen 10 s celkovou kapacitou 20 GB, což také znamená 320bitovou sběrnici. Paměťová propustnost se dostává na 800 GB/s. Pokud jde o spotřebu, ta je pochopitelně proti RX 7900 XTX o něco nižší a činí 300 W. Cena nicméně nebude o tolik nižší nebude a za 7900 XT chce AMD 899 USD. Oba modely půjdou do prodeje 13. prosince.

Hlavní čip je tvořen 5nm GCD s plochou 300 mm2. Ten doplňuje šestice 6nm MCD, kde má každé plochu 37 mm2, nicméně u 7900 XT je jich jen pět. Paměť cache tak má u prvního modelu kapacitu 96 MB, u druhého 80 MB.



A co výsledný výkon? AMD pár čísel zveřejnilo, ale pro srovnání s konkurencí to bude chtít jako obvykle spíše nezávislé testy. Výkon na watt se podle AMD zvýšil o 54 %, což při 7,5% zvýšení spotřeby znamená teoreticky navýšení výkonu o cca 66 % proti RX 6950 XT. Nvidia u nové generace GeForce vykázala nárůst výkonu spíše někde okolo 80 %, takže rozestup mezi oběma výrobci se nejspíše o trochu zvýší. To ale uvidíme až v testech. Faktem nicméně je, že v prezentaci AMD ukázalo navýšení výkonu ve 4K o 50-70 % v šesti herních titulech, přičemž většina byla spíše u spodní hranice. O 50 % se má zvýšit výkon v ray-tracingu, AI akcelerátory mají mít dokonce 2,7násobný výkon. Zajímavostí je použití rozhraní DisplayPort 2.1. Díky tomu je podporováno 8K při 165 Hz nebo 4K dokonce při 480 Hz.

Nesmíme zapomenout také na brzký příchod technologie FSR 3. Ta má přijít počátkem roku 2023 a proti FSR 2 slibuje 2krát vyšší výkon. Technologie HYPR-RX má zvýšit snímkovací frekvenci a snížit latenci. Referenční chlazení je 2,5slotové a má 3 ventilátory. Napájení zajistí PCIe slot a dvojice standardních 8pinových konektorů.