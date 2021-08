AMD v Linuxu potvrdilo APU Van Gogh s RDNA 2

AMD Van Gogh jsou zatím neoficiálně známé jako jednotky APU založené na Zen 2 a RDNA 2, čili jde z hlediska vývoje v podstatě o opak již dostupných desktopových a mobilních Cezanne , v jejichž případě se AMD rozhodlo nabízet stále Vegu, ale už moderní Zen 3.

AMD tak nyní dalo vývojářům linuxových distribucí možnost stáhnout si firmware pro Van Gogh z linux-firmware.git a zároveň nabízí příslušnou podporu v ovladačích Radeon Software for Linux 21.30, čili nyní už v podstatě nic nebrání tomu, aby příští distribuce Linuxu už podporovaly nová APU, jak uvádí server Phoronix

Je tak zřejmé, že vypuštění APU Van Gogh se blíží, ovšem oficiálně a s jistotou se o nich ještě v podstatě nic neví. Vedle Zen 2 a RDNA 2 by tu měla být i podpora pamětí DDR5 či LPDDR5, a z hlediska celkové mikroarchitektury by tak tato APU mohla mít nejblíže k těm, které AMD vyrábí pro nové konzole od Sony a Microsoftu.

Existuje šance, že Van Gogh je APU chystané pro konzole Steam Deck, které také budou mít jádra Zen 2, grafiku RDNA 2 a paměti LPDDR5. Ve videu serveru Tested.com je také jasně vidět, jak v systémových informacích konzole figuruje v kolonce video karty "AMD VANGOGH", takže se zdá, že by záhada mohla být objasněna.

Zatím tak vše opravdu ukazuje, že Van Gogh je speciál vytvořený pro Steam Deck, anebo tyto konzole přinejmenším využijí jednu z verzí Van Goghu. Těžko lze ale počítat s tím, že by tato APU měla přijít v nových PC, ať už mobilních či v úsporných desktopech. Oproti Cezanne by totiž šlo v případě CPU jader o krok zpět a AMD by tím rozhodně nepřispělo k přehlednosti svých platforem. Ale v případě vytvoření speciálního APU pro jeden konkrétní produkt si může dělat v podstatě cokoliv.

Na grafiku architektury RDNA2 si tak ještě počkáme, pokud nám jde o PC. Půjde zřejmě o již příští generaci známou jako Rembrandt, která si má zachovat jádra Zen 3 a vylepšit právě grafickou část čipu s podporou výkonnějších pamětí DDR5 či LPDDR5. Letos to ovšem pochopitelně nebude, to by se Cezanne na trhu nestačily ohřát, takže můžeme vyhlížet příští rok.

A mimochodem, i Van Gogh má příští rok dostat svého nástupce, o němž zatím víme jen to, že jeho název začíná písmenem D. Čili pokud bude Van Gogh skutečně určen pro Steam Deck, je otázka, pro co či pro jakou konzoli se má využít nástupce.



